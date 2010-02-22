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بالفيديو.. ابتسام الشهري: استمرار المتابعة والتقارير لعملية التعليم عن بُعد طوال الفترة المقبلة

للتحقق من نواتج التعلُّم واستفادة الطلاب والطالبات

كشفت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام، عن استمرار الاجتماعات والمتابعة والتقارير الدائمة التي تعمل عليها وزارة التعليم لمتابعة عملية التعليم عن بُعد طوال فترة جائحة فيروس كورونا، مشيرة في هذا الصدد لقناة الإخبارية إلى استمرار العمل عليها طوال الفترة المقبلة إلى نهاية الفصل الدراسي؛ وذلك للتحقق من نواتج التعلم، واستفادة الطلاب والطالبات من العملية التعليمية.

وأكدت الشهري تعليقًا على صدور أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي وفق الضوابط المطبقة بأن قرار استمرار التعليم افتراضيًّا حتى نهاية الفصل الدراسي يؤكد نجاح السعودية في العملية التعليمية "عن بُعد".

وأرجعت المتحدثة الشهري نجاح عملية التعليم عن بُعد طوال عام دراسي كامل إلى ممكنات، من أهمها دعم القيادة الرشيدة للتعليم والطلاب والطالبات في مراحل الجائحة كافة، والشراكة المجتمعية مع الأسرة والوالدين، والجهود العظيمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات، وتوافر البنية التحتية، وتوفير منصات وقنوات التعلم عن بُعد للطلاب والطالبات كافة.

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بالفيديو.. ابتسام الشهري: استمرار المتابعة والتقارير لعملية التعليم عن بُعد طوال الفترة المقبلة
سبق

كشفت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام، عن استمرار الاجتماعات والمتابعة والتقارير الدائمة التي تعمل عليها وزارة التعليم لمتابعة عملية التعليم عن بُعد طوال فترة جائحة فيروس كورونا، مشيرة في هذا الصدد لقناة الإخبارية إلى استمرار العمل عليها طوال الفترة المقبلة إلى نهاية الفصل الدراسي؛ وذلك للتحقق من نواتج التعلم، واستفادة الطلاب والطالبات من العملية التعليمية.

وأكدت الشهري تعليقًا على صدور أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي وفق الضوابط المطبقة بأن قرار استمرار التعليم افتراضيًّا حتى نهاية الفصل الدراسي يؤكد نجاح السعودية في العملية التعليمية "عن بُعد".

وأرجعت المتحدثة الشهري نجاح عملية التعليم عن بُعد طوال عام دراسي كامل إلى ممكنات، من أهمها دعم القيادة الرشيدة للتعليم والطلاب والطالبات في مراحل الجائحة كافة، والشراكة المجتمعية مع الأسرة والوالدين، والجهود العظيمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات، وتوافر البنية التحتية، وتوفير منصات وقنوات التعلم عن بُعد للطلاب والطالبات كافة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
08:29 PM

بالفيديو.. ابتسام الشهري: استمرار المتابعة والتقارير لعملية التعليم عن بُعد طوال الفترة المقبلة

للتحقق من نواتج التعلُّم واستفادة الطلاب والطالبات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
12
3,673

كشفت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العام، عن استمرار الاجتماعات والمتابعة والتقارير الدائمة التي تعمل عليها وزارة التعليم لمتابعة عملية التعليم عن بُعد طوال فترة جائحة فيروس كورونا، مشيرة في هذا الصدد لقناة الإخبارية إلى استمرار العمل عليها طوال الفترة المقبلة إلى نهاية الفصل الدراسي؛ وذلك للتحقق من نواتج التعلم، واستفادة الطلاب والطالبات من العملية التعليمية.

وأكدت الشهري تعليقًا على صدور أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي وفق الضوابط المطبقة بأن قرار استمرار التعليم افتراضيًّا حتى نهاية الفصل الدراسي يؤكد نجاح السعودية في العملية التعليمية "عن بُعد".

وأرجعت المتحدثة الشهري نجاح عملية التعليم عن بُعد طوال عام دراسي كامل إلى ممكنات، من أهمها دعم القيادة الرشيدة للتعليم والطلاب والطالبات في مراحل الجائحة كافة، والشراكة المجتمعية مع الأسرة والوالدين، والجهود العظيمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات، وتوافر البنية التحتية، وتوفير منصات وقنوات التعلم عن بُعد للطلاب والطالبات كافة.

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