وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي أن السباق يتكون من 5 أشواط على مسافة 2000 متر، حيث خُصص الشوط الأول للدرجة لم تربح، والشوط الثاني من الدرجة الأولى للثالثة، فيما خصص الشوط الثالث مفتوح الدرجات، والشوط الرابع مفتوح أفراس بينما خُصص الشوط الخامس والأخير مفتوح الدرجات (خيالة المنطقة).

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً الأربعاء حفل سباقه الثاني عشر لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.

ميدان الفروسية بحائل ينظم غداً حفل سباقه الثاني عشر منصور الشلاقي سبق 2021-01-05 ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً الأربعاء حفل سباقه الثاني عشر لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ. وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي أن السباق يتكون من 5 أشواط على مسافة 2000 متر، حيث خُصص الشوط الأول للدرجة لم تربح، والشوط الثاني من الدرجة الأولى للثالثة، فيما خصص الشوط الثالث مفتوح الدرجات، والشوط الرابع مفتوح أفراس بينما خُصص الشوط الخامس والأخير مفتوح الدرجات (خيالة المنطقة).

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 08:19 PM

ميدان الفروسية بحائل ينظم غداً حفل سباقه الثاني عشر يتكون من 5 أشواط على مسافة 2000 متر





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ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً الأربعاء حفل سباقه الثاني عشر لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.

وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي أن السباق يتكون من 5 أشواط على مسافة 2000 متر، حيث خُصص الشوط الأول للدرجة لم تربح، والشوط الثاني من الدرجة الأولى للثالثة، فيما خصص الشوط الثالث مفتوح الدرجات، والشوط الرابع مفتوح أفراس بينما خُصص الشوط الخامس والأخير مفتوح الدرجات (خيالة المنطقة).