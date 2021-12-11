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في تجربة لم تكتمل.. "السهلاوي" يفك ارتباطه مع معيذر القطري

انتهت تجربتي الاحترافية مع نادي معيذر القطري، كل الشكر للإخوان والأصدقاء الأعزاء في دولة قطر؛ بهذه التغريدة من خلال حسابه الشخصي في "تويتر" أعلن الدولي السابق اللاعب السعودي محمد السهلاوي فك ارتباطه بنادي معيذر القطري، بعد تجربة لم تكتمل في شهرها الخامس منذ توقيعه للفريق في أغسطس الماضي.

وقدم السهلاوي الشكر والتقدير لإدارة النادي القطري على قبولهم إنهاء العقد، قائلًا: "كل الشكر للأحبة في نادي معيذر على تعاونهم وقبولهم طلبي في إنهاء العقد تجربة كانت ثريّة وجميلة جداً واستفدت منها.. وأتمنى لهم التوفيق دائماً".

ولم يحدد السهلاوي وجهته المقبلة؛ حيث من المتوقع أن يكون "الميركاتو الشتوي" المحطة الأخيرة في مسيرته مع أحد أندية العاصمة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في تجربة لم تكتمل.. "السهلاوي" يفك ارتباطه مع معيذر القطري
سبق

انتهت تجربتي الاحترافية مع نادي معيذر القطري، كل الشكر للإخوان والأصدقاء الأعزاء في دولة قطر؛ بهذه التغريدة من خلال حسابه الشخصي في "تويتر" أعلن الدولي السابق اللاعب السعودي محمد السهلاوي فك ارتباطه بنادي معيذر القطري، بعد تجربة لم تكتمل في شهرها الخامس منذ توقيعه للفريق في أغسطس الماضي.

وقدم السهلاوي الشكر والتقدير لإدارة النادي القطري على قبولهم إنهاء العقد، قائلًا: "كل الشكر للأحبة في نادي معيذر على تعاونهم وقبولهم طلبي في إنهاء العقد تجربة كانت ثريّة وجميلة جداً واستفدت منها.. وأتمنى لهم التوفيق دائماً".

ولم يحدد السهلاوي وجهته المقبلة؛ حيث من المتوقع أن يكون "الميركاتو الشتوي" المحطة الأخيرة في مسيرته مع أحد أندية العاصمة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
03:06 PM

في تجربة لم تكتمل.. "السهلاوي" يفك ارتباطه مع معيذر القطري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,746

انتهت تجربتي الاحترافية مع نادي معيذر القطري، كل الشكر للإخوان والأصدقاء الأعزاء في دولة قطر؛ بهذه التغريدة من خلال حسابه الشخصي في "تويتر" أعلن الدولي السابق اللاعب السعودي محمد السهلاوي فك ارتباطه بنادي معيذر القطري، بعد تجربة لم تكتمل في شهرها الخامس منذ توقيعه للفريق في أغسطس الماضي.

وقدم السهلاوي الشكر والتقدير لإدارة النادي القطري على قبولهم إنهاء العقد، قائلًا: "كل الشكر للأحبة في نادي معيذر على تعاونهم وقبولهم طلبي في إنهاء العقد تجربة كانت ثريّة وجميلة جداً واستفدت منها.. وأتمنى لهم التوفيق دائماً".

ولم يحدد السهلاوي وجهته المقبلة؛ حيث من المتوقع أن يكون "الميركاتو الشتوي" المحطة الأخيرة في مسيرته مع أحد أندية العاصمة.

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