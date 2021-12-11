انتهت تجربتي الاحترافية مع نادي معيذر القطري، كل الشكر للإخوان والأصدقاء الأعزاء في دولة قطر؛ بهذه التغريدة من خلال حسابه الشخصي في "تويتر" أعلن الدولي السابق اللاعب السعودي محمد السهلاوي فك ارتباطه بنادي معيذر القطري، بعد تجربة لم تكتمل في شهرها الخامس منذ توقيعه للفريق في أغسطس الماضي. وقدم السهلاوي الشكر والتقدير لإدارة النادي القطري على قبولهم إنهاء العقد، قائلًا: "كل الشكر للأحبة في نادي معيذر على تعاونهم وقبولهم طلبي في إنهاء العقد تجربة كانت ثريّة وجميلة جداً واستفدت منها.. وأتمنى لهم التوفيق دائماً". ولم يحدد السهلاوي وجهته المقبلة؛ حيث من المتوقع أن يكون "الميركاتو الشتوي" المحطة الأخيرة في مسيرته مع أحد أندية العاصمة.

في تجربة لم تكتمل.. "السهلاوي" يفك ارتباطه مع معيذر القطري صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-11 انتهت تجربتي الاحترافية مع نادي معيذر القطري، كل الشكر للإخوان والأصدقاء الأعزاء في دولة قطر؛ بهذه التغريدة من خلال حسابه الشخصي في "تويتر" أعلن الدولي السابق اللاعب السعودي محمد السهلاوي فك ارتباطه بنادي معيذر القطري، بعد تجربة لم تكتمل في شهرها الخامس منذ توقيعه للفريق في أغسطس الماضي.



وقدم السهلاوي الشكر والتقدير لإدارة النادي القطري على قبولهم إنهاء العقد، قائلًا: "كل الشكر للأحبة في نادي معيذر على تعاونهم وقبولهم طلبي في إنهاء العقد تجربة كانت ثريّة وجميلة جداً واستفدت منها.. وأتمنى لهم التوفيق دائماً".



ولم يحدد السهلاوي وجهته المقبلة؛ حيث من المتوقع أن يكون "الميركاتو الشتوي" المحطة الأخيرة في مسيرته مع أحد أندية العاصمة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 03:06 PM

في تجربة لم تكتمل.. "السهلاوي" يفك ارتباطه مع معيذر القطري





A A A





10 مشاركة

انتهت تجربتي الاحترافية مع نادي معيذر القطري، كل الشكر للإخوان والأصدقاء الأعزاء في دولة قطر؛ بهذه التغريدة من خلال حسابه الشخصي في "تويتر" أعلن الدولي السابق اللاعب السعودي محمد السهلاوي فك ارتباطه بنادي معيذر القطري، بعد تجربة لم تكتمل في شهرها الخامس منذ توقيعه للفريق في أغسطس الماضي.



وقدم السهلاوي الشكر والتقدير لإدارة النادي القطري على قبولهم إنهاء العقد، قائلًا: "كل الشكر للأحبة في نادي معيذر على تعاونهم وقبولهم طلبي في إنهاء العقد تجربة كانت ثريّة وجميلة جداً واستفدت منها.. وأتمنى لهم التوفيق دائماً".



ولم يحدد السهلاوي وجهته المقبلة؛ حيث من المتوقع أن يكون "الميركاتو الشتوي" المحطة الأخيرة في مسيرته مع أحد أندية العاصمة.