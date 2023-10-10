النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

بعدسة "ماجد عون".. وهي ضمن 21 جزيرة جديدة

تُعد جزيرة "سمر" الواقعة على ساحل منطقة عسير من كبرى الجزر وأجملها؛ لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة متنوعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

تفصيلاً، قال المصور والمستكشف "ماجد عون" لـ "سبق" إنه زار جزيرة "سمر"، وقبلها جزيرة "ماركا"، وجزر أخرى لصناعة أول فيلم وثائقي يجمع 21 جزيرة تابعة إداريًّا لمنطقة عسير.

وأضاف: للوصول إلى الجزيرة يجب على الزائر الانطلاق من مرسى القحمة إلى داخل مياه البحر الأحمر عبر قارب، لمدة 40 دقيقة.

وتابع: تتميز الجزيرة برمالها البيضاء، ولون البحر المتدرج في ألوانه. كما توجد بها طيور نادرة. مضيفًا بأن الجزيرة تتميز بوجود صخور في واجهة الجزيرة، لها إطلالة مميزة على البحر، كما تتميز بكثرة الشُّعب المرجانية. مستبشرًا بأنها ستكون وجهة سياحية قادمة مميزة.

جزيرة سمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة
سبق

تُعد جزيرة "سمر" الواقعة على ساحل منطقة عسير من كبرى الجزر وأجملها؛ لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة متنوعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

تفصيلاً، قال المصور والمستكشف "ماجد عون" لـ "سبق" إنه زار جزيرة "سمر"، وقبلها جزيرة "ماركا"، وجزر أخرى لصناعة أول فيلم وثائقي يجمع 21 جزيرة تابعة إداريًّا لمنطقة عسير.

وأضاف: للوصول إلى الجزيرة يجب على الزائر الانطلاق من مرسى القحمة إلى داخل مياه البحر الأحمر عبر قارب، لمدة 40 دقيقة.

وتابع: تتميز الجزيرة برمالها البيضاء، ولون البحر المتدرج في ألوانه. كما توجد بها طيور نادرة. مضيفًا بأن الجزيرة تتميز بوجود صخور في واجهة الجزيرة، لها إطلالة مميزة على البحر، كما تتميز بكثرة الشُّعب المرجانية. مستبشرًا بأنها ستكون وجهة سياحية قادمة مميزة.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
11:51 PM

بالفيديو من عسير.. جزيرة "سمر" وجهة سياحية مميزة قادمة

بعدسة "ماجد عون".. وهي ضمن 21 جزيرة جديدة

A A A
سويد الحارثي - عسير
0
3,374

تُعد جزيرة "سمر" الواقعة على ساحل منطقة عسير من كبرى الجزر وأجملها؛ لما تتمتع به من شواطئ رملية بيضاء جميلة، وطبيعة متنوعة ملائمة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

تفصيلاً، قال المصور والمستكشف "ماجد عون" لـ "سبق" إنه زار جزيرة "سمر"، وقبلها جزيرة "ماركا"، وجزر أخرى لصناعة أول فيلم وثائقي يجمع 21 جزيرة تابعة إداريًّا لمنطقة عسير.

وأضاف: للوصول إلى الجزيرة يجب على الزائر الانطلاق من مرسى القحمة إلى داخل مياه البحر الأحمر عبر قارب، لمدة 40 دقيقة.

وتابع: تتميز الجزيرة برمالها البيضاء، ولون البحر المتدرج في ألوانه. كما توجد بها طيور نادرة. مضيفًا بأن الجزيرة تتميز بوجود صخور في واجهة الجزيرة، لها إطلالة مميزة على البحر، كما تتميز بكثرة الشُّعب المرجانية. مستبشرًا بأنها ستكون وجهة سياحية قادمة مميزة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,770
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,663
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,245

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة