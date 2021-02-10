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عسير.. مستشفى الفرشة العام يشهد إنجازات تطويرية نوعية خلال 3 أشهر

بينها قدوم 12 طبيبًا جديدًا وتوسعة الطوارئ بـ8 أسرّة

شهد مستشفى الفرشة العام خلال الـ90 يومًا الماضية، إجراءات تطويرية شملت توسعة الطوارئ بثمانية أسرّة جديدة، إضافة لتفعيل عيادة الحالات الباردة تخفيفًا للضغط على قسم الطوارئ.

كما شملت أعمال التحسين افتتاح عيادة للعيون وتفعيل دور التوعية الصحية في تنفيذ فعاليات الأيام العالمية وتهيئة الدور العلوي كمقر للمكاتب الإدارية، وتجديد منطقة انتظار المرضى في العيادات.

وأوضحت صحة عسير أنه تم دعم المستشفى بـ12 طبيبًا جديدًا، ما بين مقيم وأخصائي في تخصصات الطوارئ والباطنية والعيون والأسنان والأشعة، إضافة لتشغيل قسم العناية المركزة للأطفال وجهاز الأشعة المقطعية، مع توريد جهاز للأشعة العادية ديجيتال، وجهازَيْ أشعة تلفزيونية لمتابعة الحمل للسيدات بمواصفات حديثة، وتوريد عيادتَيْ أسنان جديدة للمراكز الصحية.

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عسير.. مستشفى الفرشة العام يشهد إنجازات تطويرية نوعية خلال 3 أشهر
سبق

شهد مستشفى الفرشة العام خلال الـ90 يومًا الماضية، إجراءات تطويرية شملت توسعة الطوارئ بثمانية أسرّة جديدة، إضافة لتفعيل عيادة الحالات الباردة تخفيفًا للضغط على قسم الطوارئ.

كما شملت أعمال التحسين افتتاح عيادة للعيون وتفعيل دور التوعية الصحية في تنفيذ فعاليات الأيام العالمية وتهيئة الدور العلوي كمقر للمكاتب الإدارية، وتجديد منطقة انتظار المرضى في العيادات.

وأوضحت صحة عسير أنه تم دعم المستشفى بـ12 طبيبًا جديدًا، ما بين مقيم وأخصائي في تخصصات الطوارئ والباطنية والعيون والأسنان والأشعة، إضافة لتشغيل قسم العناية المركزة للأطفال وجهاز الأشعة المقطعية، مع توريد جهاز للأشعة العادية ديجيتال، وجهازَيْ أشعة تلفزيونية لمتابعة الحمل للسيدات بمواصفات حديثة، وتوريد عيادتَيْ أسنان جديدة للمراكز الصحية.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
05:46 PM

عسير.. مستشفى الفرشة العام يشهد إنجازات تطويرية نوعية خلال 3 أشهر

بينها قدوم 12 طبيبًا جديدًا وتوسعة الطوارئ بـ8 أسرّة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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شهد مستشفى الفرشة العام خلال الـ90 يومًا الماضية، إجراءات تطويرية شملت توسعة الطوارئ بثمانية أسرّة جديدة، إضافة لتفعيل عيادة الحالات الباردة تخفيفًا للضغط على قسم الطوارئ.

كما شملت أعمال التحسين افتتاح عيادة للعيون وتفعيل دور التوعية الصحية في تنفيذ فعاليات الأيام العالمية وتهيئة الدور العلوي كمقر للمكاتب الإدارية، وتجديد منطقة انتظار المرضى في العيادات.

وأوضحت صحة عسير أنه تم دعم المستشفى بـ12 طبيبًا جديدًا، ما بين مقيم وأخصائي في تخصصات الطوارئ والباطنية والعيون والأسنان والأشعة، إضافة لتشغيل قسم العناية المركزة للأطفال وجهاز الأشعة المقطعية، مع توريد جهاز للأشعة العادية ديجيتال، وجهازَيْ أشعة تلفزيونية لمتابعة الحمل للسيدات بمواصفات حديثة، وتوريد عيادتَيْ أسنان جديدة للمراكز الصحية.

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