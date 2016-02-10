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شاهد نجاة أسرة من كارثة بجازان بعد سقوط بسقف منزلهم .. "أطفال نيام"!

لجنة مشتركة باشرت الحادث ورفعت للمعنيين .. ومناشدة للمساعدة ورفع المعاناة

نجت أسرة بجازان من عواقب قد تكون كارثية بعد سقوط أجزاءٍ من سقف منزلهم الداخلي الكائن بمحافظة العارضة- شرقي المنطقة، وشخّصت لجنة من الدفاع المدني والمحافظة والبلدية، الموقع بعد تلقيها بلاغاً؛ حيث تمّ رصد الأضرار وإعداد تقريرٍ بالحادثة والرفع به للجهات المعنية.

وانتهت اللجنة إلى ضرورة ترميم المنزل بسبب انتشار التشققات والتصدّعات بأسقفه، مبينة أنه أصبح يشكل خطورة بالغة على ساكنيه.

من جهتها، ناشدت الأسرة الجهات المعنية بالأمر مساعدتها على إيجاد حل للمشكلة المتكررة التي تحدث للمرة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أن السقف تساقط وبأحجام كبيرة مرات عدة طول الفترة الماضية، لافتة إلى أن الحادثة الأخيرة نجا منها أطفالٌ بأعجوبة؛ حيث هوت أجزاء من السقف في الصالة أثناء نومهم.

وأوضحت الأسرة أنها تعتمد في دخلها على الضمان الاجتماعي وراتب تقاعدي ولا تستطيع ترميم المنزل، مشيرة إلى أنه أصبح يهدّد حياتهم بين الحين والآخر، وخاصة عند هطول الأمطار.

وكان فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجازان قد بيّن، في وقت سابق، لـ"سبق"، أنه في مثل هذه الحوادث تتم مخاطبة الجمعيات لتقديم المساعدات عندما تكون الحالة التي تمّت دارستها لا تنطبق عليها ضوابط واشتراطات الدعم المقدّم من الضمان.

وأضاف الفرع: "نحن فقط جهة إشرافية بينما مجلس إدارة الجمعيات هو صاحب القرار، مع العلم أن الجمعيات لديها ارتباطات والتزامات مالية ويفتقر معظمها للموارد المالية لقلة رجال الأعمال الداعمين بالمنطقة، وهم يقدمون ما يستطيعون وفق إمكاناتهم ومواردهم المالية".

جازان محافظة العارضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد نجاة أسرة من كارثة بجازان بعد سقوط بسقف منزلهم .. "أطفال نيام"!
سبق

نجت أسرة بجازان من عواقب قد تكون كارثية بعد سقوط أجزاءٍ من سقف منزلهم الداخلي الكائن بمحافظة العارضة- شرقي المنطقة، وشخّصت لجنة من الدفاع المدني والمحافظة والبلدية، الموقع بعد تلقيها بلاغاً؛ حيث تمّ رصد الأضرار وإعداد تقريرٍ بالحادثة والرفع به للجهات المعنية.

وانتهت اللجنة إلى ضرورة ترميم المنزل بسبب انتشار التشققات والتصدّعات بأسقفه، مبينة أنه أصبح يشكل خطورة بالغة على ساكنيه.

من جهتها، ناشدت الأسرة الجهات المعنية بالأمر مساعدتها على إيجاد حل للمشكلة المتكررة التي تحدث للمرة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أن السقف تساقط وبأحجام كبيرة مرات عدة طول الفترة الماضية، لافتة إلى أن الحادثة الأخيرة نجا منها أطفالٌ بأعجوبة؛ حيث هوت أجزاء من السقف في الصالة أثناء نومهم.

وأوضحت الأسرة أنها تعتمد في دخلها على الضمان الاجتماعي وراتب تقاعدي ولا تستطيع ترميم المنزل، مشيرة إلى أنه أصبح يهدّد حياتهم بين الحين والآخر، وخاصة عند هطول الأمطار.

وكان فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجازان قد بيّن، في وقت سابق، لـ"سبق"، أنه في مثل هذه الحوادث تتم مخاطبة الجمعيات لتقديم المساعدات عندما تكون الحالة التي تمّت دارستها لا تنطبق عليها ضوابط واشتراطات الدعم المقدّم من الضمان.

وأضاف الفرع: "نحن فقط جهة إشرافية بينما مجلس إدارة الجمعيات هو صاحب القرار، مع العلم أن الجمعيات لديها ارتباطات والتزامات مالية ويفتقر معظمها للموارد المالية لقلة رجال الأعمال الداعمين بالمنطقة، وهم يقدمون ما يستطيعون وفق إمكاناتهم ومواردهم المالية".

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
10:02 AM

شاهد نجاة أسرة من كارثة بجازان بعد سقوط بسقف منزلهم .. "أطفال نيام"!

لجنة مشتركة باشرت الحادث ورفعت للمعنيين .. ومناشدة للمساعدة ورفع المعاناة

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قاسم الخبراني - جازان
4
12,178

نجت أسرة بجازان من عواقب قد تكون كارثية بعد سقوط أجزاءٍ من سقف منزلهم الداخلي الكائن بمحافظة العارضة- شرقي المنطقة، وشخّصت لجنة من الدفاع المدني والمحافظة والبلدية، الموقع بعد تلقيها بلاغاً؛ حيث تمّ رصد الأضرار وإعداد تقريرٍ بالحادثة والرفع به للجهات المعنية.

وانتهت اللجنة إلى ضرورة ترميم المنزل بسبب انتشار التشققات والتصدّعات بأسقفه، مبينة أنه أصبح يشكل خطورة بالغة على ساكنيه.

من جهتها، ناشدت الأسرة الجهات المعنية بالأمر مساعدتها على إيجاد حل للمشكلة المتكررة التي تحدث للمرة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أن السقف تساقط وبأحجام كبيرة مرات عدة طول الفترة الماضية، لافتة إلى أن الحادثة الأخيرة نجا منها أطفالٌ بأعجوبة؛ حيث هوت أجزاء من السقف في الصالة أثناء نومهم.

وأوضحت الأسرة أنها تعتمد في دخلها على الضمان الاجتماعي وراتب تقاعدي ولا تستطيع ترميم المنزل، مشيرة إلى أنه أصبح يهدّد حياتهم بين الحين والآخر، وخاصة عند هطول الأمطار.

وكان فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجازان قد بيّن، في وقت سابق، لـ"سبق"، أنه في مثل هذه الحوادث تتم مخاطبة الجمعيات لتقديم المساعدات عندما تكون الحالة التي تمّت دارستها لا تنطبق عليها ضوابط واشتراطات الدعم المقدّم من الضمان.

وأضاف الفرع: "نحن فقط جهة إشرافية بينما مجلس إدارة الجمعيات هو صاحب القرار، مع العلم أن الجمعيات لديها ارتباطات والتزامات مالية ويفتقر معظمها للموارد المالية لقلة رجال الأعمال الداعمين بالمنطقة، وهم يقدمون ما يستطيعون وفق إمكاناتهم ومواردهم المالية".

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