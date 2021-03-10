أمير جازان يرعى توقيع اتفاقيتَيْن لتعليم صبيا ويكرِّم عددًا من المتميزين

أشاد بدعم القيادة وجهود وزارة التعليم

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم بديوان الإمارة مراسم توقيع اتفاقيتَيْن بين إدارة تعليم صبيا ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وشركة الشقيق للمياه والكهرباء، في إطار العمل المشترك لتحقيق أهداف رؤية 2030 في قطاع التعليم، من خلال رفع جودة المخرجات ونواتج التعلم، والعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطني، عبر عدد من برامج التأهيل والتطوير والتدريب التي تضمنتها الاتفاقيتان.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة جازان لمدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة الشقيق للمياه والكهرباء المهندس أحمد الأصم.

واستمع سموه لشرح مفصل عن أهداف الاتفاقيتين، وإطارهما، ونتائجهما المتوقعة.

كما اطلع أمير منطقة جازان على تقرير عن التعليم عن بعد، وتقرير الإدارة لعام 2020، وما حققته الإدارة من إنجازات وجهود على المستوى المحلي والعربي والدولي.

‫و‫نوه أمير منطقة جازان بما يحظى به التعليم العام وطلاب وطالبات المنطقة وتعليم صبيا من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، مثمنًا الجهود المتميزة التي بذلتها وزارة التعليم، والنجاحات التي حققتها الوزارة بقيادة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك بعد مرور عام على التعليم عن بُعد.

وأشاد برعاية جهاز الوزارة للطلاب والطالبات المبدعين والمبدعات الذين تزخر بهم السعودية والمنطقة في جميع المجالات.

وكرّم أمير منطقة جازان في ختام اللقاء عددًا من منسوبي تعليم صبيا الحاصلين على جوائز عربية وإقليمية، وهم: المعلمة صالحة بنت مفرح السلماني الحاصلة على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الـ23، والطالب المهند بن محمد حمدي الحاصل على جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، والطالب أنس إدريس مطري الحاصل على جائزة التفوق من مكتب التربية العربي في دورتها الثالثة عشرة.

من جانبه، قدّم الدكتور الخرمي شكره وتقديره لأمير منطقة جازان على رعايته توقيع هاتين الاتفاقيتَين اللتين ستُسهمان في الارتقاء بقدرات ومهارات منسوبي تعليم صبيا، وتحقيق التنمية المجتمعية، مقدرًا حرصه ونائبه ووزير التعليم على متابعتهم للعملية التعليمية، وما يقدمونه من دعم وتشجيع للمتميزين والمتميزات.