متداولة يروج لها "مشاهير".. "شاهد" أفران غاز "فاشلة" تحذر منها "المواصفات"

مقطع فيديو يستعرض مخالفات تضم الصاج وعين اللهب والمواسير وعلامة الجودة

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مقطع فيديو يستعرض فيه مشرف وحدة الأسطوانات ومواقد الطهو عبدالرحمن الثنيان، صفات أحد الأفران التي وصفها بالفاشلة؛ نظرًا لأنه ذو صاج عادي ولحامات عادية، مشيرًا إلى أن الحرارة يمكن أن تصل إلى درجة 200.



وقال "الثنيان": "الصاج الذي يوضع عليه الطعام قابل للصدأ، وهذا الفرن لا يطابق أيًّا من المواصفات، كما أن المواسير التي يمرّ عبرها الغاز غير مطابقة، كما أنه قابل لتعبئة الغاز داخله وحدوث التسرب، ومن خلال أي قداحة يتبين هذا التسريب.



وأضاف: "هناك أنواع كثيرة من الأفران غير مطابقة للمواصفات، ولذلك يجب التأكد من وجود علامة الجودة الإلزامية لأفران الغاز؛ حيث يجب وجود الملصق والباركود على الفرن واللي والأسطوانة والمنظم، مع تحميل تطبيق تأكد للمطابقة، وأنه لا يحدث أي خلط مع منتج آخر من خلال البيانات الموجودة الخاصة بهذا الطراز تحديدًا".



يُذكر أن هذه الأفران المخالفة وغير المطابقة للمواصفات تصنع بطرق بدائية تفتقد للمواصفات ولمعايير السلامة ويروج لها عبر بعض مشاهير مواقع التواصل بادعاءات وهمية.

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