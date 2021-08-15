النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عكس السير ومارس التفحيط بأحد شوارع العاصمة.. المرور يتفاعل: تم القبض

الإدارة أعلنت عبر تويتر إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

تفاعل المرور مع تغريدة تطالب بضبط قائد متهور عكس السير بأحد طرق الرياض، ومارس التفحيط وعرّض حياة الآخرين للخطر.

وقال حساب المرور على تويتر في تفاعله مع مغرّد كشف الواقعة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عكس السير ومارس التفحيط بأحد شوارع العاصمة.. المرور يتفاعل: تم القبض
سبق

تفاعل المرور مع تغريدة تطالب بضبط قائد متهور عكس السير بأحد طرق الرياض، ومارس التفحيط وعرّض حياة الآخرين للخطر.

وقال حساب المرور على تويتر في تفاعله مع مغرّد كشف الواقعة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
08:45 AM

عكس السير ومارس التفحيط بأحد شوارع العاصمة.. المرور يتفاعل: تم القبض

الإدارة أعلنت عبر تويتر إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,992

تفاعل المرور مع تغريدة تطالب بضبط قائد متهور عكس السير بأحد طرق الرياض، ومارس التفحيط وعرّض حياة الآخرين للخطر.

وقال حساب المرور على تويتر في تفاعله مع مغرّد كشف الواقعة: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,727
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,352
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,633
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,349

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة