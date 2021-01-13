الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة كلاسيكو مع الأهلي

تلقى نادي الهلال، ضربة موجعة قبل 48 ساعة من مواجهة نظيره الأهلي، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الهلال اليوم الأربعاء، عدم مشاركة الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط الفريق، وذلك لتعرضه لإنفلونزا قبل مواجهة الأهلي في الكلاسيكو، فيما واصل الثنائي علي آل بليهـي فـواز الطريس برنامجيهما التأهيليين.

ميدانياً أدى الفريق الكروي الأول لكرة القدم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الأهلي" يـوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري السعودي.

بدأ المران بالجري وتدريبات لياقية بالكرة، طبق خلالها الجهاز الفني جملاً فنية وتكتيكية منوعة، حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهـد بن نافل.