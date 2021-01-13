النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة كلاسيكو مع الأهلي

تلقى نادي الهلال، ضربة موجعة قبل 48 ساعة من مواجهة نظيره الأهلي، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الهلال اليوم الأربعاء، عدم مشاركة الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط الفريق، وذلك لتعرضه لإنفلونزا قبل مواجهة الأهلي في الكلاسيكو، فيما واصل الثنائي علي آل بليهـي فـواز الطريس برنامجيهما التأهيليين.

ميدانياً أدى الفريق الكروي الأول لكرة القدم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الأهلي" يـوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري السعودي.

بدأ المران بالجري وتدريبات لياقية بالكرة، طبق خلالها الجهاز الفني جملاً فنية وتكتيكية منوعة، حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهـد بن نافل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة كلاسيكو مع الأهلي
سبق

تلقى نادي الهلال، ضربة موجعة قبل 48 ساعة من مواجهة نظيره الأهلي، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الهلال اليوم الأربعاء، عدم مشاركة الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط الفريق، وذلك لتعرضه لإنفلونزا قبل مواجهة الأهلي في الكلاسيكو، فيما واصل الثنائي علي آل بليهـي فـواز الطريس برنامجيهما التأهيليين.

ميدانياً أدى الفريق الكروي الأول لكرة القدم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الأهلي" يـوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري السعودي.

بدأ المران بالجري وتدريبات لياقية بالكرة، طبق خلالها الجهاز الفني جملاً فنية وتكتيكية منوعة، حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهـد بن نافل.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
08:34 PM

الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة كلاسيكو مع الأهلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,828

تلقى نادي الهلال، ضربة موجعة قبل 48 ساعة من مواجهة نظيره الأهلي، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الهلال اليوم الأربعاء، عدم مشاركة الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط الفريق، وذلك لتعرضه لإنفلونزا قبل مواجهة الأهلي في الكلاسيكو، فيما واصل الثنائي علي آل بليهـي فـواز الطريس برنامجيهما التأهيليين.

ميدانياً أدى الفريق الكروي الأول لكرة القدم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الأهلي" يـوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدوري السعودي.

بدأ المران بالجري وتدريبات لياقية بالكرة، طبق خلالها الجهاز الفني جملاً فنية وتكتيكية منوعة، حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهـد بن نافل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,339
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,023
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,706
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,779

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة