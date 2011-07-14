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"باري" تخفّض قوتها في "لويزيانا" الأمريكية وعودة السياح إلى المدينة

أعلن المركز الوطني للأعاصير بجنوب أمريكا، أن العاصفة "باري" فقدت قوتها تدريجياً منذ أمس السبت، بعد وصولها ولاية لويزيانا الأمريكية.

وأضاف المركز، أنه من المتوقع أن تضعف "باري" سريعاً مع اقترابها من الشاطئ، وأن تقل قوتها إلى ما دون عاصفة مدارية خلال فترة تراوح بين 24 و36 ساعة.

وكانت حكومة الولاية قد أمرت الملايين من سكان لويزيانا بالابتعاد عن الشاطئ ومسافة آمنة وطلبت من السياح الالتزام بسكنهم طيلة مرور العاصفة، وبعد انتهاء مرور العاصفة وتحركها بعيداً عن الولاية عاد النشاط السياحي.

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"باري" تخفّض قوتها في "لويزيانا" الأمريكية وعودة السياح إلى المدينة
سبق

أعلن المركز الوطني للأعاصير بجنوب أمريكا، أن العاصفة "باري" فقدت قوتها تدريجياً منذ أمس السبت، بعد وصولها ولاية لويزيانا الأمريكية.

وأضاف المركز، أنه من المتوقع أن تضعف "باري" سريعاً مع اقترابها من الشاطئ، وأن تقل قوتها إلى ما دون عاصفة مدارية خلال فترة تراوح بين 24 و36 ساعة.

وكانت حكومة الولاية قد أمرت الملايين من سكان لويزيانا بالابتعاد عن الشاطئ ومسافة آمنة وطلبت من السياح الالتزام بسكنهم طيلة مرور العاصفة، وبعد انتهاء مرور العاصفة وتحركها بعيداً عن الولاية عاد النشاط السياحي.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
01:37 PM

"باري" تخفّض قوتها في "لويزيانا" الأمريكية وعودة السياح إلى المدينة

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خالد خليل - الرياض
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أعلن المركز الوطني للأعاصير بجنوب أمريكا، أن العاصفة "باري" فقدت قوتها تدريجياً منذ أمس السبت، بعد وصولها ولاية لويزيانا الأمريكية.

وأضاف المركز، أنه من المتوقع أن تضعف "باري" سريعاً مع اقترابها من الشاطئ، وأن تقل قوتها إلى ما دون عاصفة مدارية خلال فترة تراوح بين 24 و36 ساعة.

وكانت حكومة الولاية قد أمرت الملايين من سكان لويزيانا بالابتعاد عن الشاطئ ومسافة آمنة وطلبت من السياح الالتزام بسكنهم طيلة مرور العاصفة، وبعد انتهاء مرور العاصفة وتحركها بعيداً عن الولاية عاد النشاط السياحي.

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26 ديسمبر
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