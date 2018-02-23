اتحاد القدم يعلن :10 ملايين لأصحاب المراكز الثلاثة بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان.. وإلغاء دوري الأولمبي الموسم المقبل

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده مساء أمس في جدة عدة قرارات مصيرية تخص مستقبل الكرة السعودية، حيث جاءت على الشكل التالي:



- قرر اتحاد القدم اليوم بقبول اعتذار عبدالإله مؤمنة وتعيين لؤي السبيعي بديلاً له كأمين عام للاتحاد وتعيينه رئيسًا للجنة المسابقات كما تم صدور قرار بإلغاء الدوري الأولمبي بداية الموسم المقبل.

- اعتماد 16 ناديًا بدوري المحترفين للموسم القادم على أن يكون صعود الأول والثاني من دوري الدرجة الأولى والملحق سيكون بين صاحب المركز الثالث والرابع والمركز 13 و 14 من دوري المحترفين.

- زيادة أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى إلى 20 من 16 فريقًا وزيادة أندية الدرجة الثانية لـ24 فريقًا.

- اعتماد جوائز دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى 5 ملايين للمركز الأول والثاني 3 ملايين ريال والمركز الثالث 2 مليون ريال.

- تعيين لجنة لمتابعة إعداد المنتخب السعودي لمونديال كأس العالم برئاسة نواف التمياط وعضوية حمزة إدريس ولؤي السبيعي وقصي الفواز.

- إلغاء الدوري الأولمبي بدءًا من الموسم المقبل.

- في الموسم المقبل سيهبط أصحاب المراكز الرابع عشر، والخامس عشر ، والسادس عشر من دوري المحترفين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان.

- المركزان الثالث عشر والرابع عشر في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم سيلعبان مع الثالث والرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان بنظام الذهاب والإياب.