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المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

ثمّنت الالتزام الإيجابي للرياض بشأن العمل المناخي

رحبت المملكة المتحدة بمبادرتي "السعودية الخضراء"و "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله.

وقال وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي في تصريح له: "إن التزام المملكة العربية السعودية الذي تم خلال هذا الأسبوع بشأن العمل المناخي من إعلان عن مبادرة "السعودية الخضراء" و" الشرق الأوسط الأخضر" هو التزام إيجابي".

وأضاف كليفرلي أن المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع قيادة المملكة لتأمين النمو الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى تعاون في قمة العمل المناخي 26 التي ستعقد بالمملكة المتحدة.

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المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"
سبق

رحبت المملكة المتحدة بمبادرتي "السعودية الخضراء"و "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله.

وقال وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي في تصريح له: "إن التزام المملكة العربية السعودية الذي تم خلال هذا الأسبوع بشأن العمل المناخي من إعلان عن مبادرة "السعودية الخضراء" و" الشرق الأوسط الأخضر" هو التزام إيجابي".

وأضاف كليفرلي أن المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع قيادة المملكة لتأمين النمو الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى تعاون في قمة العمل المناخي 26 التي ستعقد بالمملكة المتحدة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
08:22 AM

المملكة المتحدة ترحب بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

ثمّنت الالتزام الإيجابي للرياض بشأن العمل المناخي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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رحبت المملكة المتحدة بمبادرتي "السعودية الخضراء"و "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله.

وقال وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي في تصريح له: "إن التزام المملكة العربية السعودية الذي تم خلال هذا الأسبوع بشأن العمل المناخي من إعلان عن مبادرة "السعودية الخضراء" و" الشرق الأوسط الأخضر" هو التزام إيجابي".

وأضاف كليفرلي أن المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع قيادة المملكة لتأمين النمو الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى تعاون في قمة العمل المناخي 26 التي ستعقد بالمملكة المتحدة.

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