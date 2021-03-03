#المواصفات_السعودية: إبريق الشاي المطلي بالأصفر آمن والمتداول غير صحيح
سحبت عدة عيّنات من هذه المنتجات.. وقالت: الاختبارات اللازمة أظهرت أنها آمنة
طمأنت #المواصفات_السعودية جميع المستهلكين؛ مؤكدة عدم دقة المعلومات المتداولة حول التحذير من إبريق الشاي المطلي بالأصفر.
وقالت الهيئة في تفاعل سريع مع المتداول: تمّ سحب عدة عيّنات من هذه المنتجات وإجراء الاختبارات اللازمة التي أظهرت أمان هذه المنتجات.
وأهابت #المواصفات_السعودية بالجميع تحرّي الدقة والاستعانة بالمصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه التحذيرات.
#المواصفات_السعودية: إبريق الشاي المطلي بالأصفر آمن والمتداول غير صحيح
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-03
طمأنت #المواصفات_السعودية جميع المستهلكين؛ مؤكدة عدم دقة المعلومات المتداولة حول التحذير من إبريق الشاي المطلي بالأصفر.
وقالت الهيئة في تفاعل سريع مع المتداول: تمّ سحب عدة عيّنات من هذه المنتجات وإجراء الاختبارات اللازمة التي أظهرت أمان هذه المنتجات.
وأهابت #المواصفات_السعودية بالجميع تحرّي الدقة والاستعانة بالمصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه التحذيرات.
03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
08:55 AM
#المواصفات_السعودية: إبريق الشاي المطلي بالأصفر آمن والمتداول غير صحيح
سحبت عدة عيّنات من هذه المنتجات.. وقالت: الاختبارات اللازمة أظهرت أنها آمنة
طمأنت #المواصفات_السعودية جميع المستهلكين؛ مؤكدة عدم دقة المعلومات المتداولة حول التحذير من إبريق الشاي المطلي بالأصفر.
وقالت الهيئة في تفاعل سريع مع المتداول: تمّ سحب عدة عيّنات من هذه المنتجات وإجراء الاختبارات اللازمة التي أظهرت أمان هذه المنتجات.
وأهابت #المواصفات_السعودية بالجميع تحرّي الدقة والاستعانة بالمصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه التحذيرات.