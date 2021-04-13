كورونا.. البرازيل تسجل 35785 إصابة جديدة و818 حالة بمصر

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيلها 35785 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 13 مليوناً و517 ألفاً و808 حالات.

وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة وفيات الفيروس بواقع 1480 ليصل العدد الإجمالي إلى 354 ألفاً و617 شخصاً.



مصر

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 42 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 211307 حالةً من ضمنهم 159999 حالة تم شفاؤها، و12487 حالة وفاة.

