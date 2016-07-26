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هل بالإمكان الذهاب للمسجد الحرام بـ"التاكسي"؟.. إليك الإجابة

"رئاسة الحرمين" حددت 4 نقاط تجمُّع لاستقبال المعتمرين والمصلين

أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين أنه يتوجب على المعتمر الذهاب إلى أحد مراكز التجمع، وهي (الغزة وأجياد والشبيكة).

جاء ذلك في رد على سؤال معتمر حول إمكانية الذهاب بـ"التاكسي" للحرم المكي الشريف؛ ليجيب مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقوله: "يمكن التوجه حاليًا لأحد المراكز الآتية (الغزة، أجياد والشبيكة)".

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد حددت أربع نقاط تجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين في ‫المسجد الحرام، هي (باب علي، كدي، أجياد والشبيكة)، كما تم تخصيص باب المروة للخروج من الحرم المكي بعد أداء النسك.

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هل بالإمكان الذهاب للمسجد الحرام بـ"التاكسي"؟.. إليك الإجابة
سبق

أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين أنه يتوجب على المعتمر الذهاب إلى أحد مراكز التجمع، وهي (الغزة وأجياد والشبيكة).

جاء ذلك في رد على سؤال معتمر حول إمكانية الذهاب بـ"التاكسي" للحرم المكي الشريف؛ ليجيب مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقوله: "يمكن التوجه حاليًا لأحد المراكز الآتية (الغزة، أجياد والشبيكة)".

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد حددت أربع نقاط تجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين في ‫المسجد الحرام، هي (باب علي، كدي، أجياد والشبيكة)، كما تم تخصيص باب المروة للخروج من الحرم المكي بعد أداء النسك.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
10:58 PM

هل بالإمكان الذهاب للمسجد الحرام بـ"التاكسي"؟.. إليك الإجابة

"رئاسة الحرمين" حددت 4 نقاط تجمُّع لاستقبال المعتمرين والمصلين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
8,893

أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين أنه يتوجب على المعتمر الذهاب إلى أحد مراكز التجمع، وهي (الغزة وأجياد والشبيكة).

جاء ذلك في رد على سؤال معتمر حول إمكانية الذهاب بـ"التاكسي" للحرم المكي الشريف؛ ليجيب مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقوله: "يمكن التوجه حاليًا لأحد المراكز الآتية (الغزة، أجياد والشبيكة)".

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد حددت أربع نقاط تجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين في ‫المسجد الحرام، هي (باب علي، كدي، أجياد والشبيكة)، كما تم تخصيص باب المروة للخروج من الحرم المكي بعد أداء النسك.

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