"الهلال الأحمر" تستعرض أسماء منسوبيها الذين غادروا الحياة في حوادث مرورية

أثناء قيامهم بأدوارهم الإنسانيّة

نشر هيئة الهلال الأحمر السعودي أسماء منسوبيها الذين غادروا الحياة في حوادث مروريّة، أثناء قيامهم بأدوارهم الإنسانيّة! نسأل الله العظيم أن يتغمّدهم بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنهم فسيح جنّاته.



وقالت "الهيئة": "عندنا مسعفون استشهدوا في الميدان بسبب حادث سيارة عشان واحد مستعجل، الذي بينك وبين المريض الذي بداخل مركبة الإسعاف ممكن مسافة 15 سنتيمترًا فقط، باب المركبة وأي اصطدام قد يؤثر على حياة المسعف والمصاب".



واستعرضت الهيئة أسماء الشهداء وهم: أحمد طايس الشمري، وبندر بن عبدالرحمن الزعبي، وحمد بن مسلم الشمري، وسلمان منيف الحربي، وعامر بن علي آل عضاه، وعلي محمد الباهلي، وفيصل مشعل العتيبي، وماجد بن علي المطيري، ومحمد بن سعد آل شويل، وهاني بن يوسف عيسى. (فيديو)