النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الباحة.. "المدني" تختتم المرحلة الأولى من الاختبارات التجريبية على منصة الإنذار المبكر

شملت عدداً من المدن والمحافظات والمراكز التي تمّ تحديدها بالتنسيق مع هيئة الاتصالات

اختتمت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس، المرحلة الأولى من تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة بمدينة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ أن المرحلة التي استمرت أسبوعاً شملت عدداً من المدن والمحافظات والمراكز التي تمّ تحديدها لتنفيذ التجربة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات المزوّدة للخدمة.

وعبّرت المديرية العامة للدفاع المدني، عن شكرها للمواطنين والمتطوعين على تجاوبهم ومشاركتهم في تقييم التجربة، التي سيتم تقييمها من قِبل المختصين.

المديرية العامة للدفاع المدني الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الباحة.. "المدني" تختتم المرحلة الأولى من الاختبارات التجريبية على منصة الإنذار المبكر
سبق

اختتمت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس، المرحلة الأولى من تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة بمدينة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ أن المرحلة التي استمرت أسبوعاً شملت عدداً من المدن والمحافظات والمراكز التي تمّ تحديدها لتنفيذ التجربة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات المزوّدة للخدمة.

وعبّرت المديرية العامة للدفاع المدني، عن شكرها للمواطنين والمتطوعين على تجاوبهم ومشاركتهم في تقييم التجربة، التي سيتم تقييمها من قِبل المختصين.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
10:39 AM

الباحة.. "المدني" تختتم المرحلة الأولى من الاختبارات التجريبية على منصة الإنذار المبكر

شملت عدداً من المدن والمحافظات والمراكز التي تمّ تحديدها بالتنسيق مع هيئة الاتصالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
274

اختتمت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء أمس، المرحلة الأولى من تجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للهواتف المتنقلة بمدينة الباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ أن المرحلة التي استمرت أسبوعاً شملت عدداً من المدن والمحافظات والمراكز التي تمّ تحديدها لتنفيذ التجربة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات المزوّدة للخدمة.

وعبّرت المديرية العامة للدفاع المدني، عن شكرها للمواطنين والمتطوعين على تجاوبهم ومشاركتهم في تقييم التجربة، التي سيتم تقييمها من قِبل المختصين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,381
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,710
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,165
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة