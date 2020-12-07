النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للوصول إلى أعلى معايير الجودة.. محافظ الجمارك يزور البريد السعودي

لرفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتطوير الإجراءات الجمركية

التقى رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، صباح اليوم، بالمجمع الرئيس للبريد بمنطقة الرياض محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وتضمنت زيارة محافظ الجمارك جولة في مكاتب ومستودعات الجمارك في المجمع الرئيس ومنطقة المعالجة والمنطقة الجمركية، وتلا ذلك اجتماع قدم فيه فريق العمل عرضاً لخطة وتوصيات تطوير الإجراءات الجمركية في البريد.

وتأتي تلك الزيارة امتداداً للتعاون القائم بين الهيئة العامة للجمارك ومؤسسة البريد السعودي، وسعياً إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وتطوير الإجراءات الجمركية لجميع مكاتب الجمارك بالمؤسسة؛ بهدف الوصول إلى تقديم أعلى معايير الجودة في الأداء، وتمكين البريد السعودي من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
للوصول إلى أعلى معايير الجودة.. محافظ الجمارك يزور البريد السعودي
سبق

التقى رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، صباح اليوم، بالمجمع الرئيس للبريد بمنطقة الرياض محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وتضمنت زيارة محافظ الجمارك جولة في مكاتب ومستودعات الجمارك في المجمع الرئيس ومنطقة المعالجة والمنطقة الجمركية، وتلا ذلك اجتماع قدم فيه فريق العمل عرضاً لخطة وتوصيات تطوير الإجراءات الجمركية في البريد.

وتأتي تلك الزيارة امتداداً للتعاون القائم بين الهيئة العامة للجمارك ومؤسسة البريد السعودي، وسعياً إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وتطوير الإجراءات الجمركية لجميع مكاتب الجمارك بالمؤسسة؛ بهدف الوصول إلى تقديم أعلى معايير الجودة في الأداء، وتمكين البريد السعودي من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
09:11 PM

للوصول إلى أعلى معايير الجودة.. محافظ الجمارك يزور البريد السعودي

لرفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتطوير الإجراءات الجمركية

A A A
نافل السبيعي - الرياض
0
395

التقى رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، صباح اليوم، بالمجمع الرئيس للبريد بمنطقة الرياض محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وتضمنت زيارة محافظ الجمارك جولة في مكاتب ومستودعات الجمارك في المجمع الرئيس ومنطقة المعالجة والمنطقة الجمركية، وتلا ذلك اجتماع قدم فيه فريق العمل عرضاً لخطة وتوصيات تطوير الإجراءات الجمركية في البريد.

وتأتي تلك الزيارة امتداداً للتعاون القائم بين الهيئة العامة للجمارك ومؤسسة البريد السعودي، وسعياً إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وتطوير الإجراءات الجمركية لجميع مكاتب الجمارك بالمؤسسة؛ بهدف الوصول إلى تقديم أعلى معايير الجودة في الأداء، وتمكين البريد السعودي من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,404
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,432
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,850

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة