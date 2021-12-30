ابتداءً من اليوم الخميس.. "البلديات" تكثف جولاتها الرقابية بالمطاعم والمحال التجارية

للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا"

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تكثف جولاتها الرقابية والتفتيشية في المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية؛ ابتداءً من صباح اليوم الخميس وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا" (كوفيد-١٩).

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات الاحترازية جاءت بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات.

وأشارت إلى أنه يجب الالتزام بـ "ارتداء الكمامة" و"التباعد الاجتماعي" وذلك في "الأماكن المغلقة" و"الأماكن المفتوحة".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية، يوم أمس عن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك ابتداءً من الساعة 00 : 7 من صباح اليوم الخميس الموافق 26 جمادى الأولى 1443هـ؛ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

وتفصيلاً، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا – كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرّر ما يلي:

إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك ابتداءً من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ؛ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

وبيّن المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليًا وعالميًا.