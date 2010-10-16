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الاتفاق والقادسية يتأهلان لنهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات

تأهل فريقا الاتفاق والقادسية إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2021.

ومن المقرر أن تحتضن الصالة الخضراء بالدمام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل 22 أكتوبر.

وأقيمت اليوم الجمعة منافسات الدور قبل النهائي، حيث فاز الاتفاق على نظيره العرض بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على الصالة الخضراء بالرياض، فيما حقق القادسية فوزاً كبيراً على الثقبة 8-1 في المباراة التي احتضنتها صالة نادي القادسية بالخبر.

وكرر الفريقان مواجهتهما في نهائي النسخة الماضية حيث فاز الاتفاق بنتيجة 6-5، علماً بأن القادسية كان توج بطلاً للنسخة الأولى.

يذكر أن النسخة الحالية من البطولة أقيمت بمشاركة 16 فريقاً بنظام خروج المغلوب.

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الاتفاق والقادسية يتأهلان لنهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات
سبق

تأهل فريقا الاتفاق والقادسية إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2021.

ومن المقرر أن تحتضن الصالة الخضراء بالدمام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل 22 أكتوبر.

وأقيمت اليوم الجمعة منافسات الدور قبل النهائي، حيث فاز الاتفاق على نظيره العرض بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على الصالة الخضراء بالرياض، فيما حقق القادسية فوزاً كبيراً على الثقبة 8-1 في المباراة التي احتضنتها صالة نادي القادسية بالخبر.

وكرر الفريقان مواجهتهما في نهائي النسخة الماضية حيث فاز الاتفاق بنتيجة 6-5، علماً بأن القادسية كان توج بطلاً للنسخة الأولى.

يذكر أن النسخة الحالية من البطولة أقيمت بمشاركة 16 فريقاً بنظام خروج المغلوب.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
08:58 PM

الاتفاق والقادسية يتأهلان لنهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل فريقا الاتفاق والقادسية إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2021.

ومن المقرر أن تحتضن الصالة الخضراء بالدمام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل 22 أكتوبر.

وأقيمت اليوم الجمعة منافسات الدور قبل النهائي، حيث فاز الاتفاق على نظيره العرض بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على الصالة الخضراء بالرياض، فيما حقق القادسية فوزاً كبيراً على الثقبة 8-1 في المباراة التي احتضنتها صالة نادي القادسية بالخبر.

وكرر الفريقان مواجهتهما في نهائي النسخة الماضية حيث فاز الاتفاق بنتيجة 6-5، علماً بأن القادسية كان توج بطلاً للنسخة الأولى.

يذكر أن النسخة الحالية من البطولة أقيمت بمشاركة 16 فريقاً بنظام خروج المغلوب.

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