الاتفاق والقادسية يتأهلان لنهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات
تأهل فريقا الاتفاق والقادسية إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2021.
ومن المقرر أن تحتضن الصالة الخضراء بالدمام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل 22 أكتوبر.
وأقيمت اليوم الجمعة منافسات الدور قبل النهائي، حيث فاز الاتفاق على نظيره العرض بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على الصالة الخضراء بالرياض، فيما حقق القادسية فوزاً كبيراً على الثقبة 8-1 في المباراة التي احتضنتها صالة نادي القادسية بالخبر.
وكرر الفريقان مواجهتهما في نهائي النسخة الماضية حيث فاز الاتفاق بنتيجة 6-5، علماً بأن القادسية كان توج بطلاً للنسخة الأولى.
يذكر أن النسخة الحالية من البطولة أقيمت بمشاركة 16 فريقاً بنظام خروج المغلوب.
الاتفاق والقادسية يتأهلان لنهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-15
تأهل فريقا الاتفاق والقادسية إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2021.
ومن المقرر أن تحتضن الصالة الخضراء بالدمام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل 22 أكتوبر.
وأقيمت اليوم الجمعة منافسات الدور قبل النهائي، حيث فاز الاتفاق على نظيره العرض بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على الصالة الخضراء بالرياض، فيما حقق القادسية فوزاً كبيراً على الثقبة 8-1 في المباراة التي احتضنتها صالة نادي القادسية بالخبر.
وكرر الفريقان مواجهتهما في نهائي النسخة الماضية حيث فاز الاتفاق بنتيجة 6-5، علماً بأن القادسية كان توج بطلاً للنسخة الأولى.
يذكر أن النسخة الحالية من البطولة أقيمت بمشاركة 16 فريقاً بنظام خروج المغلوب.
15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
08:58 PM
الاتفاق والقادسية يتأهلان لنهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات
تأهل فريقا الاتفاق والقادسية إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2021.
ومن المقرر أن تحتضن الصالة الخضراء بالدمام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل 22 أكتوبر.
وأقيمت اليوم الجمعة منافسات الدور قبل النهائي، حيث فاز الاتفاق على نظيره العرض بنتيجة 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على الصالة الخضراء بالرياض، فيما حقق القادسية فوزاً كبيراً على الثقبة 8-1 في المباراة التي احتضنتها صالة نادي القادسية بالخبر.
وكرر الفريقان مواجهتهما في نهائي النسخة الماضية حيث فاز الاتفاق بنتيجة 6-5، علماً بأن القادسية كان توج بطلاً للنسخة الأولى.
يذكر أن النسخة الحالية من البطولة أقيمت بمشاركة 16 فريقاً بنظام خروج المغلوب.