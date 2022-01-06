مراكز فقيه الطبية بجدة تنال اعتماد اللجنة الدولية "JCI"

امتداداً لتميز المجموعة.. وثمرة لتطبيقها أفضل المعايير

أكدت مجموعة فقيه الطبية، مجدداً، تميزها وتطبيقها لأفضل الممارسات الطبية العالمية في تقديم خدماتها الصحية بعد أن حصلت مراكزها في مدينة جدة "مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي في حي البساتين وفقيه البيت الطبي فرعي النزهة، والثغر" على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) المتخصصة في اعتماد مؤسسات الرعاية الصحية ووزارات الصحة والمنظمات العالمية، باعتبارها اللجنة الرائدة في اعتماد الرعاية الصحية في العالم.

وينصب تركيز اللجنة الدولية المشتركة على تحسين سلامة رعاية المرضى مع شركائها من خلال تقديم خدمات الاعتماد والشهادات، وكذلك من خلال الخدمات الاستشارية والتعليمية التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات في تطبيق حلول عملية ومستدامة؛ لمساعدتهم على تحسين الجودة والسلامة والكفاءة في الممارسات في مجال الجودة وسلامة المرضى.

وجاء اعتماد المراكز امتداداً للاعتماد التي حصلت عليه مجموعة فقيه الطبية ممثلة بمستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة بنسخته السادسة على التوالي منذ عام ٢٠٠٦ وفقيه للرعاية الصحية المنزلية ومؤخرًا مستشفى فقيه الجامعي في دبي.

وأتى اعتماد مراكز فقيه في مدينة جدة بعد التزامها بتطبيق أكثر من ٣٠٠ معيار، بدءاً من الإجراءات الجراحية والتعقيمات وإجراءات التخدير إلى جميع الأنظمة المطبقة، وحتى الطاقم الطبي المعتمد والممرضات، حيث تم وضع هذه التدابير والمعايير لتغطية جميع أنشطة الرعاية في المستشفى بدءاً من المباشرة في سجلات المرضى من لحظة دخولهم إلى الفحوصات ثم العلاج إلى لحظة الخروج من المستشفى، مع التركيز بشكل كبير على حماية وسلامة المرضى وتقليل المخاطر الطبية إلى أدنى مستوى.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور مازن فقيه رئيس مجموعة فقية الطبية: اعتماد مراكز المجموعة في مدينة جدة يعكس حرصنا على تقديم أفضل الخدمات لمرضانا وفقاً لأعلى المعايير الدولية التي تصب في الحفاظ على سلامة المريض وضمان حصوله على الخدمة الطبية التي يحتاجها بدقة.

وأضاف: نملك في مجموعة فقيه الطبية خبرة طويلة منذ انطلاق المجموعة قبل أكثر من ٤٣ عاماً، وكان شعارنا من اليوم الأول هو تقديم الأفضل دائماً لمرضانا من خلال استقطاب أفضل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات وجلب أحدث الأجهزة وأكثرها تطوراً في العالم، وقبل ذلك تطبيق الممارسات الطبية السليمة التي تنعكس إيجابياً على سير العمل في كافة مرافق المجموعة ابتداءً من مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة ومروراً بمستشفى فقيه الجامعي في دبي وانتهاءً بالمراكز الطبية التي تعد أذرعاً رئيسة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالشكل الذي يتناسب مع كل حالة.

وأردف الدكتور "مازن": يعد الاعتماد الذي حصلنا عليه مؤخراً لهذه المراكز من (JCI) خير شاهد على اهتمامنا بتقديم نفس مستوى الخدمة المقدم في المستشفيات داخل مراكزنا أيضاً.