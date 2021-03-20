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"المرور" يلقي القبض على سائقَي دراجتيْن ناريتيْن تعدّيا على خط المشاة بالباحة

بعد شكوى أحد المغرّدين وأفادت بإحالتهما إلى جهات التحقيق لاتخاذ اللازم

تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المغرّدين من تعدّي قائدَي دراجتيْن ناريتيْن على خط المشاة في الباحة.

ونشر حساب المرور على تويتر، اليوم، صورة للدراجة النارية؛ مفيداً بأنه تمّ القبض على سائقَي الدراجتيْن وإحالتهما إلى تطبيق العقوبات.

وكان حساب المرور قد تلقى شكوى تقول السادة مرور الباحة: "تعدٍ من قِبل قائدَي دراجتيْن ناريتيْن على خط المشاة" مزيلة بأرقام لوحات الدراجتين الناريتين، لترد: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تمّ القبض على سائقي الدراجتين، وإحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور" يلقي القبض على سائقَي دراجتيْن ناريتيْن تعدّيا على خط المشاة بالباحة
سبق

تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المغرّدين من تعدّي قائدَي دراجتيْن ناريتيْن على خط المشاة في الباحة.

ونشر حساب المرور على تويتر، اليوم، صورة للدراجة النارية؛ مفيداً بأنه تمّ القبض على سائقَي الدراجتيْن وإحالتهما إلى تطبيق العقوبات.

وكان حساب المرور قد تلقى شكوى تقول السادة مرور الباحة: "تعدٍ من قِبل قائدَي دراجتيْن ناريتيْن على خط المشاة" مزيلة بأرقام لوحات الدراجتين الناريتين، لترد: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تمّ القبض على سائقي الدراجتين، وإحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
01:33 PM

"المرور" يلقي القبض على سائقَي دراجتيْن ناريتيْن تعدّيا على خط المشاة بالباحة

بعد شكوى أحد المغرّدين وأفادت بإحالتهما إلى جهات التحقيق لاتخاذ اللازم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاعل المرور السعودي مع شكوى أحد المغرّدين من تعدّي قائدَي دراجتيْن ناريتيْن على خط المشاة في الباحة.

ونشر حساب المرور على تويتر، اليوم، صورة للدراجة النارية؛ مفيداً بأنه تمّ القبض على سائقَي الدراجتيْن وإحالتهما إلى تطبيق العقوبات.

وكان حساب المرور قد تلقى شكوى تقول السادة مرور الباحة: "تعدٍ من قِبل قائدَي دراجتيْن ناريتيْن على خط المشاة" مزيلة بأرقام لوحات الدراجتين الناريتين، لترد: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تمّ القبض على سائقي الدراجتين، وإحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

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