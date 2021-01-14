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السفارة السعودية بواشنطن.. فحص كورونا شرط للسفر إلى أمريكا

القرار يُلزم المسافرين بالفحص قبل السفر بـ3 أيام والتطبيق بدءًا من 26 يناير

أوضحت السفارة السعودية لدى واشنطن، أنه يتعين على السعوديين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من 26 يناير، ضرورة تقديم شهادة فحص كورونا بنتيجة سلبية قبل موعد السفر بثلاثة أيام.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض شروط جديدة للراغبين في دخول الأراضي الأمريكية بدءًا من 26 يناير؛ حيث سيلزمون بتقديم نتيجة فحص كورونا سلبية قبل موعد السفر؛ للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي، أن الفحص يجب أن يجرى قبل ثلاثة أيام من موعد السفر على الأكثر لكل المسافرين الأجانب والمواطنين الأمريكيين من فوق عمر سنتين، وفي حال تأخر الرحلة أو تأجيلها وتجاوزت نتيجة الفحص ثلاثة أيام؛ سيكون على المسافر إجراء فحص جديد؛ مشيرًا إلى أن القرار كذلك يشمل مَن سيسافر إلى دولة أخرى عبر الولايات المتحدة.

وقال مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والأوبئة روبرت ريدفيلد: إذا كان هذا الاختبار لا يقضي على جميع المخاطر؛ لكنه عندما يقترن بفترة بقاء في المنزل وبالاحتياطات اليومية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي؛ فيمكنه أن يجعل السفر أكثر أمانًا.

وأكد المركز الأمريكي أن القرار ينطبق على جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك الرحلات الخاصة والطائرات العامة، كما سيتم إلزام جميع شركات الطيران بالاحتفاظ بشهادات المسافرين (نتيجة فحص كورونا) لمدة عامين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية بواشنطن.. فحص كورونا شرط للسفر إلى أمريكا
سبق

أوضحت السفارة السعودية لدى واشنطن، أنه يتعين على السعوديين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من 26 يناير، ضرورة تقديم شهادة فحص كورونا بنتيجة سلبية قبل موعد السفر بثلاثة أيام.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض شروط جديدة للراغبين في دخول الأراضي الأمريكية بدءًا من 26 يناير؛ حيث سيلزمون بتقديم نتيجة فحص كورونا سلبية قبل موعد السفر؛ للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي، أن الفحص يجب أن يجرى قبل ثلاثة أيام من موعد السفر على الأكثر لكل المسافرين الأجانب والمواطنين الأمريكيين من فوق عمر سنتين، وفي حال تأخر الرحلة أو تأجيلها وتجاوزت نتيجة الفحص ثلاثة أيام؛ سيكون على المسافر إجراء فحص جديد؛ مشيرًا إلى أن القرار كذلك يشمل مَن سيسافر إلى دولة أخرى عبر الولايات المتحدة.

وقال مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والأوبئة روبرت ريدفيلد: إذا كان هذا الاختبار لا يقضي على جميع المخاطر؛ لكنه عندما يقترن بفترة بقاء في المنزل وبالاحتياطات اليومية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي؛ فيمكنه أن يجعل السفر أكثر أمانًا.

وأكد المركز الأمريكي أن القرار ينطبق على جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك الرحلات الخاصة والطائرات العامة، كما سيتم إلزام جميع شركات الطيران بالاحتفاظ بشهادات المسافرين (نتيجة فحص كورونا) لمدة عامين.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
08:39 AM

السفارة السعودية بواشنطن.. فحص كورونا شرط للسفر إلى أمريكا

القرار يُلزم المسافرين بالفحص قبل السفر بـ3 أيام والتطبيق بدءًا من 26 يناير

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خالد علي - الرياض
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أوضحت السفارة السعودية لدى واشنطن، أنه يتعين على السعوديين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من 26 يناير، ضرورة تقديم شهادة فحص كورونا بنتيجة سلبية قبل موعد السفر بثلاثة أيام.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض شروط جديدة للراغبين في دخول الأراضي الأمريكية بدءًا من 26 يناير؛ حيث سيلزمون بتقديم نتيجة فحص كورونا سلبية قبل موعد السفر؛ للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي، أن الفحص يجب أن يجرى قبل ثلاثة أيام من موعد السفر على الأكثر لكل المسافرين الأجانب والمواطنين الأمريكيين من فوق عمر سنتين، وفي حال تأخر الرحلة أو تأجيلها وتجاوزت نتيجة الفحص ثلاثة أيام؛ سيكون على المسافر إجراء فحص جديد؛ مشيرًا إلى أن القرار كذلك يشمل مَن سيسافر إلى دولة أخرى عبر الولايات المتحدة.

وقال مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والأوبئة روبرت ريدفيلد: إذا كان هذا الاختبار لا يقضي على جميع المخاطر؛ لكنه عندما يقترن بفترة بقاء في المنزل وبالاحتياطات اليومية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي؛ فيمكنه أن يجعل السفر أكثر أمانًا.

وأكد المركز الأمريكي أن القرار ينطبق على جميع الرحلات الجوية، بما في ذلك الرحلات الخاصة والطائرات العامة، كما سيتم إلزام جميع شركات الطيران بالاحتفاظ بشهادات المسافرين (نتيجة فحص كورونا) لمدة عامين.

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