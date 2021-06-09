النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إرواء" و"سقاية" توقّعان شراكة للتعاون في مجال المياه الصالحة للشرب

تستهدف المناطق الأشدّ حاجة على مستوى المملكة

وقَّعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" مذكرة تفاهم مع مؤسسة سقاية الأهلية، اليوم الأربعاء في مقر ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك للتعاون في مجال المياه الصالحة للشرب وبناء شراكة تخدم مستفيدي "إرواء" في المناطق الأشدّ حاجة على مستوى المملكة.

وممثل الجمعية في المذكرة: رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" عبدالرحمن الموسى، ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة سقاية الأهلية، وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني.

وصرح رئيس مجلس إدارة "إرواء" عبد الرحمن الموسى بأن هذه الاتفاقية ستسهم في تنفيذ مشاريع الجمعية التي تستهدفها في خطتها الاستراتيجية.

وقال "الموسى": إن مثل هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات الجمعية في مشاريعها، إضافة إلى توسيع دائرة الشراكات المجتمعية بين الجمعية والجهات الحكومية ذات العلاقة في العديد من المجالات، والتي تهدف إلى تعميق الأثر بين القطاع الثالث والقطاع الحكومي، والتكامل للإسهام في الوصول لوطن طموح.

فيما أكد "الشيباني" أن الطرفين سيعملان من خلال هذه المذكرة على التعاون فيما يعود بالفائدة على المجتمع، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والعمل على تلبية احتياجات مناطق المملكة، وإقامة الحملات التوعوية والتثقيفية الخاصة بترشيد المياه.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه أن المذكرة تأتي حرصًا من الوزارة على تلبية احتياجات مناطق المملكة كافة من المياه، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن تقديم المشورة الفنية للجمعية حيال مدى صلاحية المناطق المستهدفة لإنشاء المشاريع، ودعم ومساندة الجمعية في استخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريعها، وتحديد الأولويات لمناطق الاحتياج.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إرواء" و"سقاية" توقّعان شراكة للتعاون في مجال المياه الصالحة للشرب
سبق

وقَّعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" مذكرة تفاهم مع مؤسسة سقاية الأهلية، اليوم الأربعاء في مقر ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك للتعاون في مجال المياه الصالحة للشرب وبناء شراكة تخدم مستفيدي "إرواء" في المناطق الأشدّ حاجة على مستوى المملكة.

وممثل الجمعية في المذكرة: رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" عبدالرحمن الموسى، ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة سقاية الأهلية، وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني.

وصرح رئيس مجلس إدارة "إرواء" عبد الرحمن الموسى بأن هذه الاتفاقية ستسهم في تنفيذ مشاريع الجمعية التي تستهدفها في خطتها الاستراتيجية.

وقال "الموسى": إن مثل هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات الجمعية في مشاريعها، إضافة إلى توسيع دائرة الشراكات المجتمعية بين الجمعية والجهات الحكومية ذات العلاقة في العديد من المجالات، والتي تهدف إلى تعميق الأثر بين القطاع الثالث والقطاع الحكومي، والتكامل للإسهام في الوصول لوطن طموح.

فيما أكد "الشيباني" أن الطرفين سيعملان من خلال هذه المذكرة على التعاون فيما يعود بالفائدة على المجتمع، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والعمل على تلبية احتياجات مناطق المملكة، وإقامة الحملات التوعوية والتثقيفية الخاصة بترشيد المياه.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه أن المذكرة تأتي حرصًا من الوزارة على تلبية احتياجات مناطق المملكة كافة من المياه، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن تقديم المشورة الفنية للجمعية حيال مدى صلاحية المناطق المستهدفة لإنشاء المشاريع، ودعم ومساندة الجمعية في استخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريعها، وتحديد الأولويات لمناطق الاحتياج.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
09:04 PM

"إرواء" و"سقاية" توقّعان شراكة للتعاون في مجال المياه الصالحة للشرب

تستهدف المناطق الأشدّ حاجة على مستوى المملكة

A A A
نافل السبيعي - الرياض
0
26

وقَّعت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" مذكرة تفاهم مع مؤسسة سقاية الأهلية، اليوم الأربعاء في مقر ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك للتعاون في مجال المياه الصالحة للشرب وبناء شراكة تخدم مستفيدي "إرواء" في المناطق الأشدّ حاجة على مستوى المملكة.

وممثل الجمعية في المذكرة: رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء" عبدالرحمن الموسى، ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة سقاية الأهلية، وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني.

وصرح رئيس مجلس إدارة "إرواء" عبد الرحمن الموسى بأن هذه الاتفاقية ستسهم في تنفيذ مشاريع الجمعية التي تستهدفها في خطتها الاستراتيجية.

وقال "الموسى": إن مثل هذه الاتفاقيات تأتي تحقيقًا لمتطلبات ومستهدفات الجمعية في مشاريعها، إضافة إلى توسيع دائرة الشراكات المجتمعية بين الجمعية والجهات الحكومية ذات العلاقة في العديد من المجالات، والتي تهدف إلى تعميق الأثر بين القطاع الثالث والقطاع الحكومي، والتكامل للإسهام في الوصول لوطن طموح.

فيما أكد "الشيباني" أن الطرفين سيعملان من خلال هذه المذكرة على التعاون فيما يعود بالفائدة على المجتمع، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والعمل على تلبية احتياجات مناطق المملكة، وإقامة الحملات التوعوية والتثقيفية الخاصة بترشيد المياه.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه أن المذكرة تأتي حرصًا من الوزارة على تلبية احتياجات مناطق المملكة كافة من المياه، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن تقديم المشورة الفنية للجمعية حيال مدى صلاحية المناطق المستهدفة لإنشاء المشاريع، ودعم ومساندة الجمعية في استخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريعها، وتحديد الأولويات لمناطق الاحتياج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,441
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,976
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,023
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة