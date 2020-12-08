النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 193 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 246 خلال الـ24 ساعة الماضية

إنفوجراف "قران 13".. ماذا يحمل ملخص "المربعانية" عن أقسامه ومدده؟

تحليل وتوضيح لـ"الدارة" متنوعان يحملان "إذا طلع الإكليل هاجت الفحول"

أكّدت "دارة الملك عبدالعزيز" أن موسم "المربعانية" قد سجّل دخوله يوم أمس الاثنين، ويستمر حتى يوم 14 من شهر يناير المقبل -حسب تقويم أم القرى-، وتعود تسميته بهذا الاسم لأن عدد أيامه تمتد إلى 40 يومًا.

وقالت "الدارة" ما تُعرف بـ"ذاكرة الوطن" إن هذا الموسم يُسمى أيضًا بـ"قران 13" وعدد أيامه 39 يومًا، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، وجميعها تستغرق 13 يومًا.

وأوضحت عبر منشور "إنفو جرافيك" نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بداية موسم المربعانية يُسمى بـ"نجم الإكليل"، وتعود تسميته لكونه ثلاثة أنجم مصطفة نيرة معترضة على رأس العقرب، وهو من التكلل أي الإحاطة، وفيه يشتد البرد وتسقط أوراق الشجر، ويقال: إذا طلع الإكليل هاجت الفحول، وشمرت الذيول، وتخوفت السيول.

وأضافت: منتصف الموسم يُسمى بـ"نجم القلب"، وتعود تسميته لكونه في قلب العقرب، وهو نجم أحمر نير، في نوئه تنصرف الشمس، وهو غاية طول الليل وقصر النهار، ويقال: إذا طلع القلب، امتنع العذب، وجاء الشتاء كالكلب، وصار أهل البوادي في كرب.

وختمت "الدارة": "نجم الشولة" البالغة مدته 13 يومًا هو آخر "موسم المربعانية" وهو كوكبان متقاربان يشبهان في تكوينهما ذنب العقرب، وفيه أول زرعة للحبة السوداء والكزبرة وهو آخر المربعانية، ويقال: إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، واعجلت الشيخ بولة، واشتدت على العائل العولة.

يُشار إلى "دارة الملك عبدالعزيز" تُقدّم محتوى معلوماتيًا متنوّعًا عن التاريخ والجغرافيا، وكذلك سيرة ملوك هذه البلاد، بدءًا من المؤسس – طيّب الله ثراه ـ، والكثير من المختارات الأدبية والإرشيفية لتاريخ المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إنفوجراف "قران 13".. ماذا يحمل ملخص "المربعانية" عن أقسامه ومدده؟
سبق

أكّدت "دارة الملك عبدالعزيز" أن موسم "المربعانية" قد سجّل دخوله يوم أمس الاثنين، ويستمر حتى يوم 14 من شهر يناير المقبل -حسب تقويم أم القرى-، وتعود تسميته بهذا الاسم لأن عدد أيامه تمتد إلى 40 يومًا.

وقالت "الدارة" ما تُعرف بـ"ذاكرة الوطن" إن هذا الموسم يُسمى أيضًا بـ"قران 13" وعدد أيامه 39 يومًا، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، وجميعها تستغرق 13 يومًا.

وأوضحت عبر منشور "إنفو جرافيك" نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بداية موسم المربعانية يُسمى بـ"نجم الإكليل"، وتعود تسميته لكونه ثلاثة أنجم مصطفة نيرة معترضة على رأس العقرب، وهو من التكلل أي الإحاطة، وفيه يشتد البرد وتسقط أوراق الشجر، ويقال: إذا طلع الإكليل هاجت الفحول، وشمرت الذيول، وتخوفت السيول.

وأضافت: منتصف الموسم يُسمى بـ"نجم القلب"، وتعود تسميته لكونه في قلب العقرب، وهو نجم أحمر نير، في نوئه تنصرف الشمس، وهو غاية طول الليل وقصر النهار، ويقال: إذا طلع القلب، امتنع العذب، وجاء الشتاء كالكلب، وصار أهل البوادي في كرب.

وختمت "الدارة": "نجم الشولة" البالغة مدته 13 يومًا هو آخر "موسم المربعانية" وهو كوكبان متقاربان يشبهان في تكوينهما ذنب العقرب، وفيه أول زرعة للحبة السوداء والكزبرة وهو آخر المربعانية، ويقال: إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، واعجلت الشيخ بولة، واشتدت على العائل العولة.

يُشار إلى "دارة الملك عبدالعزيز" تُقدّم محتوى معلوماتيًا متنوّعًا عن التاريخ والجغرافيا، وكذلك سيرة ملوك هذه البلاد، بدءًا من المؤسس – طيّب الله ثراه ـ، والكثير من المختارات الأدبية والإرشيفية لتاريخ المملكة العربية السعودية.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
02:31 PM

إنفوجراف "قران 13".. ماذا يحمل ملخص "المربعانية" عن أقسامه ومدده؟

تحليل وتوضيح لـ"الدارة" متنوعان يحملان "إذا طلع الإكليل هاجت الفحول"

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
656

أكّدت "دارة الملك عبدالعزيز" أن موسم "المربعانية" قد سجّل دخوله يوم أمس الاثنين، ويستمر حتى يوم 14 من شهر يناير المقبل -حسب تقويم أم القرى-، وتعود تسميته بهذا الاسم لأن عدد أيامه تمتد إلى 40 يومًا.

وقالت "الدارة" ما تُعرف بـ"ذاكرة الوطن" إن هذا الموسم يُسمى أيضًا بـ"قران 13" وعدد أيامه 39 يومًا، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، وجميعها تستغرق 13 يومًا.

وأوضحت عبر منشور "إنفو جرافيك" نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بداية موسم المربعانية يُسمى بـ"نجم الإكليل"، وتعود تسميته لكونه ثلاثة أنجم مصطفة نيرة معترضة على رأس العقرب، وهو من التكلل أي الإحاطة، وفيه يشتد البرد وتسقط أوراق الشجر، ويقال: إذا طلع الإكليل هاجت الفحول، وشمرت الذيول، وتخوفت السيول.

وأضافت: منتصف الموسم يُسمى بـ"نجم القلب"، وتعود تسميته لكونه في قلب العقرب، وهو نجم أحمر نير، في نوئه تنصرف الشمس، وهو غاية طول الليل وقصر النهار، ويقال: إذا طلع القلب، امتنع العذب، وجاء الشتاء كالكلب، وصار أهل البوادي في كرب.

وختمت "الدارة": "نجم الشولة" البالغة مدته 13 يومًا هو آخر "موسم المربعانية" وهو كوكبان متقاربان يشبهان في تكوينهما ذنب العقرب، وفيه أول زرعة للحبة السوداء والكزبرة وهو آخر المربعانية، ويقال: إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، واعجلت الشيخ بولة، واشتدت على العائل العولة.

يُشار إلى "دارة الملك عبدالعزيز" تُقدّم محتوى معلوماتيًا متنوّعًا عن التاريخ والجغرافيا، وكذلك سيرة ملوك هذه البلاد، بدءًا من المؤسس – طيّب الله ثراه ـ، والكثير من المختارات الأدبية والإرشيفية لتاريخ المملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,446
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,880

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة