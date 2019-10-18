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إزالة آخر مزارع القات في جبال العبادل شرق جازان

بإشراف من رئيس مركز القصبة

في ظل السعي الحثيث لاقتلاع مزارع القات من جبال جازان، وما تقوم به الجهات المختصة في هذا الشأن، واستبدالها بأخرى ذات فائدة من أشجار الفواكه وغيرها؛ أشرف رئيس مركز القصبة بالعارضة خالد بن ناصر البقمي، ظهر أمس، على إزالة شجر القات من آخر مزرعة بجبال العبادل، والذي تنفذه هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية.

وقال "البقمي": "جاء إشرافنا اليوم على إزالة آخر مزرعة قات بجبال العبادل التابعة لمركز القصبة بالعارضة بناءً على توجيهات سعادة محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، وذلك لما وجه به من قبل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه".

وأضاف: "تحقق هذا الإنجاز بفضل من الله ثم بفضل توجيهاتهم وتجاوب أصحاب المزارع وتعاون المشايخ؛ وإننا نسعى جاهدين في إزالة هذه الشجرة الخبيثة من كافة جوانب المحافظة، ولم يبق إلا القليل جداً".

وكانت مصادر كشفت في فبراير الماضي لـ"سبق" عن أن من العقوبات التي ستطبق على مستحدثي مزارع القات الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأرض التي تمت زراعتها بنبات القات المحظور وجلد الجاني".

يذكر أن هيئة تعمير وتطوير المناطق الجبلية بجازان بدأت جهودها منذ سنوات للحد من زراعة القات في عددٍ من المحافظات الجبلية، وبالتعاون مع الجهات المختصة.

قات مزارع القات جبال جازان مركز القصبة العارضة رئيس مركز القصبة خالد البقمي جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إزالة آخر مزارع القات في جبال العبادل شرق جازان
سبق

في ظل السعي الحثيث لاقتلاع مزارع القات من جبال جازان، وما تقوم به الجهات المختصة في هذا الشأن، واستبدالها بأخرى ذات فائدة من أشجار الفواكه وغيرها؛ أشرف رئيس مركز القصبة بالعارضة خالد بن ناصر البقمي، ظهر أمس، على إزالة شجر القات من آخر مزرعة بجبال العبادل، والذي تنفذه هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية.

وقال "البقمي": "جاء إشرافنا اليوم على إزالة آخر مزرعة قات بجبال العبادل التابعة لمركز القصبة بالعارضة بناءً على توجيهات سعادة محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، وذلك لما وجه به من قبل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه".

وأضاف: "تحقق هذا الإنجاز بفضل من الله ثم بفضل توجيهاتهم وتجاوب أصحاب المزارع وتعاون المشايخ؛ وإننا نسعى جاهدين في إزالة هذه الشجرة الخبيثة من كافة جوانب المحافظة، ولم يبق إلا القليل جداً".

وكانت مصادر كشفت في فبراير الماضي لـ"سبق" عن أن من العقوبات التي ستطبق على مستحدثي مزارع القات الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأرض التي تمت زراعتها بنبات القات المحظور وجلد الجاني".

يذكر أن هيئة تعمير وتطوير المناطق الجبلية بجازان بدأت جهودها منذ سنوات للحد من زراعة القات في عددٍ من المحافظات الجبلية، وبالتعاون مع الجهات المختصة.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
12:55 AM

إزالة آخر مزارع القات في جبال العبادل شرق جازان

بإشراف من رئيس مركز القصبة

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قاسم الخبراني - جازان
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في ظل السعي الحثيث لاقتلاع مزارع القات من جبال جازان، وما تقوم به الجهات المختصة في هذا الشأن، واستبدالها بأخرى ذات فائدة من أشجار الفواكه وغيرها؛ أشرف رئيس مركز القصبة بالعارضة خالد بن ناصر البقمي، ظهر أمس، على إزالة شجر القات من آخر مزرعة بجبال العبادل، والذي تنفذه هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية.

وقال "البقمي": "جاء إشرافنا اليوم على إزالة آخر مزرعة قات بجبال العبادل التابعة لمركز القصبة بالعارضة بناءً على توجيهات سعادة محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، وذلك لما وجه به من قبل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه".

وأضاف: "تحقق هذا الإنجاز بفضل من الله ثم بفضل توجيهاتهم وتجاوب أصحاب المزارع وتعاون المشايخ؛ وإننا نسعى جاهدين في إزالة هذه الشجرة الخبيثة من كافة جوانب المحافظة، ولم يبق إلا القليل جداً".

وكانت مصادر كشفت في فبراير الماضي لـ"سبق" عن أن من العقوبات التي ستطبق على مستحدثي مزارع القات الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأرض التي تمت زراعتها بنبات القات المحظور وجلد الجاني".

يذكر أن هيئة تعمير وتطوير المناطق الجبلية بجازان بدأت جهودها منذ سنوات للحد من زراعة القات في عددٍ من المحافظات الجبلية، وبالتعاون مع الجهات المختصة.

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