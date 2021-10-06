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جميلٌ محفوظ لعقود.. معلم يفاجئ أستاذه قبل 25 عاماً بلوحة فنية

"إهداء الوفاء".. رسمة صممها "زهير" خصيصاً لـ "الشهري" بمناسبة اليوم العالمي

فاجأ معلم بمكتب تعليم المجاردة التابع لتعليم محايل عسير، معلمه قبل عقدين ونصف العقد بإهدائه لوحة فنية رسم فيها المعلم بريشته بعد أن أصبح زميلاً له في ذات المدرسة ولا يزال يحتفظ له بجميل معروفه.

وفي التفاصيل، فاجأ معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة جابر بن حيان الثانوية بمكتب تعليم المجاردة المعلم والفنان التشكيلي محمد زهير، معلمه قبل 25 عاماً المعلم علي زاهر الشهري، بإهدائه لوحة فنية صمّمها خصيصاً بمناسبة يوم المعلم العالمي والتي قام فيها التشكيلي بتصميم ورسم جدارية للمعلم الشهري، مدوّناً عليها "بمناسبة اليوم العالمي للمعلم .. إهداء للأستاذ الخلوق علي زاهر الشهري، من طالبك سابقاً وزميلك حالياً محمد زهير الشهري".

وسلّم مساعد مدير تعليم محايل عسير للشؤون التعليمية علي محسن عداوي، ومدير مكتب تعليم المجاردة الدكتور أحمد عوض، ومدير المدرسة الدكتور سعد غازي، المعلم الشهري، اللوحة المهداة له التي تعكس وفاء التلميذ لمعلمه، وحفظ الجميل لسادة الحرف والكلمة، وإن تقادم الزمن وأصبح التلميذ معلماً.

"إهداء الوفاء" وجد أصداءً كبيرة في الميدان التعليمي بالإدارة والمجتمعي بالمحافظة الذي يعكس ثقافة "صناعة الإنسان" التي تتبناها رؤية 2030.

كما ثمّن المعلم علي زاهر الشهري، الذي أمضى عدة عقود في الميدان التعليمي لزميله الحالي هذا الإهداء، مؤكداً أن هذا الوفاء غير مستغرب منه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جميلٌ محفوظ لعقود.. معلم يفاجئ أستاذه قبل 25 عاماً بلوحة فنية
سبق

فاجأ معلم بمكتب تعليم المجاردة التابع لتعليم محايل عسير، معلمه قبل عقدين ونصف العقد بإهدائه لوحة فنية رسم فيها المعلم بريشته بعد أن أصبح زميلاً له في ذات المدرسة ولا يزال يحتفظ له بجميل معروفه.

وفي التفاصيل، فاجأ معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة جابر بن حيان الثانوية بمكتب تعليم المجاردة المعلم والفنان التشكيلي محمد زهير، معلمه قبل 25 عاماً المعلم علي زاهر الشهري، بإهدائه لوحة فنية صمّمها خصيصاً بمناسبة يوم المعلم العالمي والتي قام فيها التشكيلي بتصميم ورسم جدارية للمعلم الشهري، مدوّناً عليها "بمناسبة اليوم العالمي للمعلم .. إهداء للأستاذ الخلوق علي زاهر الشهري، من طالبك سابقاً وزميلك حالياً محمد زهير الشهري".

وسلّم مساعد مدير تعليم محايل عسير للشؤون التعليمية علي محسن عداوي، ومدير مكتب تعليم المجاردة الدكتور أحمد عوض، ومدير المدرسة الدكتور سعد غازي، المعلم الشهري، اللوحة المهداة له التي تعكس وفاء التلميذ لمعلمه، وحفظ الجميل لسادة الحرف والكلمة، وإن تقادم الزمن وأصبح التلميذ معلماً.

"إهداء الوفاء" وجد أصداءً كبيرة في الميدان التعليمي بالإدارة والمجتمعي بالمحافظة الذي يعكس ثقافة "صناعة الإنسان" التي تتبناها رؤية 2030.

كما ثمّن المعلم علي زاهر الشهري، الذي أمضى عدة عقود في الميدان التعليمي لزميله الحالي هذا الإهداء، مؤكداً أن هذا الوفاء غير مستغرب منه.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
12:23 PM

جميلٌ محفوظ لعقود.. معلم يفاجئ أستاذه قبل 25 عاماً بلوحة فنية

"إهداء الوفاء".. رسمة صممها "زهير" خصيصاً لـ "الشهري" بمناسبة اليوم العالمي

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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2,622

فاجأ معلم بمكتب تعليم المجاردة التابع لتعليم محايل عسير، معلمه قبل عقدين ونصف العقد بإهدائه لوحة فنية رسم فيها المعلم بريشته بعد أن أصبح زميلاً له في ذات المدرسة ولا يزال يحتفظ له بجميل معروفه.

وفي التفاصيل، فاجأ معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة جابر بن حيان الثانوية بمكتب تعليم المجاردة المعلم والفنان التشكيلي محمد زهير، معلمه قبل 25 عاماً المعلم علي زاهر الشهري، بإهدائه لوحة فنية صمّمها خصيصاً بمناسبة يوم المعلم العالمي والتي قام فيها التشكيلي بتصميم ورسم جدارية للمعلم الشهري، مدوّناً عليها "بمناسبة اليوم العالمي للمعلم .. إهداء للأستاذ الخلوق علي زاهر الشهري، من طالبك سابقاً وزميلك حالياً محمد زهير الشهري".

وسلّم مساعد مدير تعليم محايل عسير للشؤون التعليمية علي محسن عداوي، ومدير مكتب تعليم المجاردة الدكتور أحمد عوض، ومدير المدرسة الدكتور سعد غازي، المعلم الشهري، اللوحة المهداة له التي تعكس وفاء التلميذ لمعلمه، وحفظ الجميل لسادة الحرف والكلمة، وإن تقادم الزمن وأصبح التلميذ معلماً.

"إهداء الوفاء" وجد أصداءً كبيرة في الميدان التعليمي بالإدارة والمجتمعي بالمحافظة الذي يعكس ثقافة "صناعة الإنسان" التي تتبناها رؤية 2030.

كما ثمّن المعلم علي زاهر الشهري، الذي أمضى عدة عقود في الميدان التعليمي لزميله الحالي هذا الإهداء، مؤكداً أن هذا الوفاء غير مستغرب منه.

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