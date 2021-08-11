"libero" البيروفية: قيمة لاعب الهلال "أندريه كاريلو" السوقية تضاءلت

ألقت صحيفة "libero” البيروفية الضوء على موعد افتتاح مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسمه الجديد، وكان الحديث حول لاعبها أندريه كاريلو.

وتحدّثت الصحيفة عن أن اللاعب سيخوض موسمه الرابع مع الهلال؛ حيث حقّق مع الفريق اللقب الموسم الماضي.

وكشفت الصحيفة عن أن ريكاردو جاريكا مدرب المنتخب البيروفي سيتابع اللاعب عن كثب لمراقبة مستوياته.

وتحدثت الصحيفة عن القيمة السوقية للاعب؛ حيث قالت إن قيمته في عام 2015 قد بلغت نحو 14 مليون دولار قبل أن تصل الموسم الماضي لنحو 10.5 ملايين دولار، لكن قيمته الآن تبلغ نحو 7 ملايين فقط.