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شرطة الرياض تطيح بـ 5 مقيمين تاجروا بشرائح اتصال مخالفة

اتخاذ كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والخامس من العمر، تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من مقرِّ عملهم بأحد المتاجر بمدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.

وقال "الكريديس": ضبط بحوزتهم (2278) شريحة لشركات مشغلة للاتصالات بالمملكة، و(29) جهاز قارئ بيانات و(22) جهاز جوال و(4) أجهزة قارئ للبصمات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بـ 5 مقيمين تاجروا بشرائح اتصال مخالفة
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والخامس من العمر، تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من مقرِّ عملهم بأحد المتاجر بمدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.

وقال "الكريديس": ضبط بحوزتهم (2278) شريحة لشركات مشغلة للاتصالات بالمملكة، و(29) جهاز قارئ بيانات و(22) جهاز جوال و(4) أجهزة قارئ للبصمات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:02 PM

شرطة الرياض تطيح بـ 5 مقيمين تاجروا بشرائح اتصال مخالفة

اتخاذ كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والخامس من العمر، تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من مقرِّ عملهم بأحد المتاجر بمدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.

وقال "الكريديس": ضبط بحوزتهم (2278) شريحة لشركات مشغلة للاتصالات بالمملكة، و(29) جهاز قارئ بيانات و(22) جهاز جوال و(4) أجهزة قارئ للبصمات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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