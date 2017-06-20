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الحكومة اليمنية تدعو أمريكا لتصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين

خلال لقاء عقده معين عبدالملك اليوم مع سفير واشنطن الجديد

دعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الولايات المتحدة الأمريكية إلى القيام بدورها في تصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين.

وأكد، خلال لقائه اليوم في عدن السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن كريستوفر هنزل، أن الولايات المتحدة تعد أحد الرعاة الأساسيين لعملية السلام في اليمن ومن أكبر المانحين، ويقع عليها دور كبير في تصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين.

وأوضح أن حكومة بلاده لا تريد إيقاف المساعدات بل تريد المزيد من الضغط على الانقلابيين الحوثيين من أجل توزيع المساعدات وفقاً للمعايير الإنسانية، في إشارة منه إلى التحذير الذي أطلقه برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة بشأن احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً هذا الأسبوع.

وجدد "عبدالملك" التأكيد على أن الطريق الوحيد لمساعدة اليمن يتمثل في دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية التي تعمل من أجل استعادة الثقة بالدولة وتعافي الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات للمواطنين اليمنيين.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي، دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية في اليمن ولجهود الأمم المتحدة في عملية السلام وفقاً للمرجعيات والمسارات المحددة من أجل تحقيق السلام ووقف الحرب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة اليمنية تدعو أمريكا لتصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين
سبق

دعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الولايات المتحدة الأمريكية إلى القيام بدورها في تصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين.

وأكد، خلال لقائه اليوم في عدن السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن كريستوفر هنزل، أن الولايات المتحدة تعد أحد الرعاة الأساسيين لعملية السلام في اليمن ومن أكبر المانحين، ويقع عليها دور كبير في تصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين.

وأوضح أن حكومة بلاده لا تريد إيقاف المساعدات بل تريد المزيد من الضغط على الانقلابيين الحوثيين من أجل توزيع المساعدات وفقاً للمعايير الإنسانية، في إشارة منه إلى التحذير الذي أطلقه برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة بشأن احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً هذا الأسبوع.

وجدد "عبدالملك" التأكيد على أن الطريق الوحيد لمساعدة اليمن يتمثل في دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية التي تعمل من أجل استعادة الثقة بالدولة وتعافي الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات للمواطنين اليمنيين.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي، دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية في اليمن ولجهود الأمم المتحدة في عملية السلام وفقاً للمرجعيات والمسارات المحددة من أجل تحقيق السلام ووقف الحرب.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
06:38 PM

الحكومة اليمنية تدعو أمريكا لتصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين

خلال لقاء عقده معين عبدالملك اليوم مع سفير واشنطن الجديد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الولايات المتحدة الأمريكية إلى القيام بدورها في تصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين.

وأكد، خلال لقائه اليوم في عدن السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن كريستوفر هنزل، أن الولايات المتحدة تعد أحد الرعاة الأساسيين لعملية السلام في اليمن ومن أكبر المانحين، ويقع عليها دور كبير في تصحيح مسار تقديم المساعدات لليمنيين.

وأوضح أن حكومة بلاده لا تريد إيقاف المساعدات بل تريد المزيد من الضغط على الانقلابيين الحوثيين من أجل توزيع المساعدات وفقاً للمعايير الإنسانية، في إشارة منه إلى التحذير الذي أطلقه برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة بشأن احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً هذا الأسبوع.

وجدد "عبدالملك" التأكيد على أن الطريق الوحيد لمساعدة اليمن يتمثل في دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية التي تعمل من أجل استعادة الثقة بالدولة وتعافي الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات للمواطنين اليمنيين.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي، دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية في اليمن ولجهود الأمم المتحدة في عملية السلام وفقاً للمرجعيات والمسارات المحددة من أجل تحقيق السلام ووقف الحرب.

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