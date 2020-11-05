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خلال 10 أشهر.. إقلاع أكثر من 1200 شخص عن التدخين في عسير

37 عيادة موزعة على عدد من القطاعات الصحية والمستشفيات في المنطقة

أوضحت "صحة عسير" أن أكثر من 1200 مراجع، نجحوا في الإقلاع عن التدخين؛ وذلك خلال 10 أشهر من هذا العام 2020م.

وبيّنت أن 37 عيادة موزعة على عدد من القطاعات الصحية والمستشفيات في المنطقة، تقدم خدماتها لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين؛ فيما بلغ عدد المسجلين إلكترونيًّا 2863 شخصًا.

يُذكر أن عيادات مكافحة التدخين، تقدم خدماتها العلاجية والتثقيفية للمستفيدين، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى حث الراغبين في الإقلاع عن التدخين لحجز مواعيدهم، والاستفادة من خدمات عيادة المساعدة في الإقلاع عن التدخين؛ وذلك عبر الاتصال على الرقم 937 أو تطبيق "موعد".

صحة عسير مكافحة التدخين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 10 أشهر.. إقلاع أكثر من 1200 شخص عن التدخين في عسير
سبق

أوضحت "صحة عسير" أن أكثر من 1200 مراجع، نجحوا في الإقلاع عن التدخين؛ وذلك خلال 10 أشهر من هذا العام 2020م.

وبيّنت أن 37 عيادة موزعة على عدد من القطاعات الصحية والمستشفيات في المنطقة، تقدم خدماتها لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين؛ فيما بلغ عدد المسجلين إلكترونيًّا 2863 شخصًا.

يُذكر أن عيادات مكافحة التدخين، تقدم خدماتها العلاجية والتثقيفية للمستفيدين، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى حث الراغبين في الإقلاع عن التدخين لحجز مواعيدهم، والاستفادة من خدمات عيادة المساعدة في الإقلاع عن التدخين؛ وذلك عبر الاتصال على الرقم 937 أو تطبيق "موعد".

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
12:44 PM

خلال 10 أشهر.. إقلاع أكثر من 1200 شخص عن التدخين في عسير

37 عيادة موزعة على عدد من القطاعات الصحية والمستشفيات في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أوضحت "صحة عسير" أن أكثر من 1200 مراجع، نجحوا في الإقلاع عن التدخين؛ وذلك خلال 10 أشهر من هذا العام 2020م.

وبيّنت أن 37 عيادة موزعة على عدد من القطاعات الصحية والمستشفيات في المنطقة، تقدم خدماتها لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين؛ فيما بلغ عدد المسجلين إلكترونيًّا 2863 شخصًا.

يُذكر أن عيادات مكافحة التدخين، تقدم خدماتها العلاجية والتثقيفية للمستفيدين، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى حث الراغبين في الإقلاع عن التدخين لحجز مواعيدهم، والاستفادة من خدمات عيادة المساعدة في الإقلاع عن التدخين؛ وذلك عبر الاتصال على الرقم 937 أو تطبيق "موعد".

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