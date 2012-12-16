النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدل بيست" الرياض.. حدث يبرز البيئة التنافسية للمملكة على خارطة الفن العالمي

خطوة جديدة تثبت قدرة السعودية على تنظيم أهم المناسبات رياضيًا وثقافيًا وفنيًا

أعطى تنظيم مهرجان "مدل بيست" في الرياض للمرة الثانية على التوالي، والذي يُعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط، دلالة قوية على قوة البيئة الجاذبة والتنافسية التي تُشكلها السعودية على خارطة الفن العالمي.

وأثبتت المملكة قدرتها العالية على تنظيم أهم المناسبات العالمية "رياضيًا، ثقافيًا، وفنيًا" وفق أعلى درجات الاحترافية، وفي هذا السياق، يبرز تنظيم مهرجان "مدل بيست" كخطوة مهمة على طريق جهود تعزيز جودة حياة السكّان.

ويمثل برنامج جودة الحياة محوراً مهمًا من محاور رؤية المملكة 2030، حيث نجح في فتح آفاق جديدة لقطاعات جودة الحياة، والتي تمسّ المواطنين بشكل مباشر، مثل الرياضة والثقافة والتراث والفنون والترفيه والترويح ونحوها.

وسعت المملكة، من خلال هذا البرنامج، إلى تنويع الفرص الترفيهية، مثل إعادة إطلاق قطاع السينما، وتنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المحلية والعالمية، مثل استضافة رالي دكار الدولي، وافتتاح عدد من المتاحف والمعارض الثقافية والمهرجانات الموسيقية.

وتمثّل المشاركة في "مدل بيست" فرصة مهمة لجميع مُحبي الموسيقى الإلكترونية وعروض الموسيقى الحيّة، واستضافة المملكة للمهرجان تعتبر ممكنًا هامًا لجميع المهتمين في هذا النوع من الفنون.

وأولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بمجال الفنون والموسيقى، حيث أسست هيئة الموسيقى في فبراير 2020مـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ٤١٤.

وتعمل الهيئة على إنشاء البنية التحتية للثقافة الموسيقية في المملكة التي ستساهم في تمكين الجميع من الحصول على فرصة تعلم الموسيقى، إلى جانب عملها على اكتشاف وتنمية وتمكين المواهب الموسيقية، وستركز على نشر الوعي بثقافة الموسيقى في المجتمع، وتأسيس قطاع يساهم في الاقتصاد المحلي؛ وذلك من خلال خلق فرص عمل لكلا الجنسين.

وتتطلع المملكة، عبر برنامج جودة الحياة، إلى مستقبل تعرف فيه المملكة بصوت موسيقاها الخاصة، حيث تعزز قوة الموسيقى الثقة في نفوس المجتمع وترابطه كنسيج واحد، والفخر بالتراث الموسيقي، ليتردد صداه حول العالم ويكون جسراً للتواصل عبر الثقافات المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدل بيست" الرياض.. حدث يبرز البيئة التنافسية للمملكة على خارطة الفن العالمي
سبق

أعطى تنظيم مهرجان "مدل بيست" في الرياض للمرة الثانية على التوالي، والذي يُعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط، دلالة قوية على قوة البيئة الجاذبة والتنافسية التي تُشكلها السعودية على خارطة الفن العالمي.

وأثبتت المملكة قدرتها العالية على تنظيم أهم المناسبات العالمية "رياضيًا، ثقافيًا، وفنيًا" وفق أعلى درجات الاحترافية، وفي هذا السياق، يبرز تنظيم مهرجان "مدل بيست" كخطوة مهمة على طريق جهود تعزيز جودة حياة السكّان.

ويمثل برنامج جودة الحياة محوراً مهمًا من محاور رؤية المملكة 2030، حيث نجح في فتح آفاق جديدة لقطاعات جودة الحياة، والتي تمسّ المواطنين بشكل مباشر، مثل الرياضة والثقافة والتراث والفنون والترفيه والترويح ونحوها.

وسعت المملكة، من خلال هذا البرنامج، إلى تنويع الفرص الترفيهية، مثل إعادة إطلاق قطاع السينما، وتنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المحلية والعالمية، مثل استضافة رالي دكار الدولي، وافتتاح عدد من المتاحف والمعارض الثقافية والمهرجانات الموسيقية.

وتمثّل المشاركة في "مدل بيست" فرصة مهمة لجميع مُحبي الموسيقى الإلكترونية وعروض الموسيقى الحيّة، واستضافة المملكة للمهرجان تعتبر ممكنًا هامًا لجميع المهتمين في هذا النوع من الفنون.

وأولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بمجال الفنون والموسيقى، حيث أسست هيئة الموسيقى في فبراير 2020مـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ٤١٤.

وتعمل الهيئة على إنشاء البنية التحتية للثقافة الموسيقية في المملكة التي ستساهم في تمكين الجميع من الحصول على فرصة تعلم الموسيقى، إلى جانب عملها على اكتشاف وتنمية وتمكين المواهب الموسيقية، وستركز على نشر الوعي بثقافة الموسيقى في المجتمع، وتأسيس قطاع يساهم في الاقتصاد المحلي؛ وذلك من خلال خلق فرص عمل لكلا الجنسين.

وتتطلع المملكة، عبر برنامج جودة الحياة، إلى مستقبل تعرف فيه المملكة بصوت موسيقاها الخاصة، حيث تعزز قوة الموسيقى الثقة في نفوس المجتمع وترابطه كنسيج واحد، والفخر بالتراث الموسيقي، ليتردد صداه حول العالم ويكون جسراً للتواصل عبر الثقافات المختلفة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
05:27 PM

"مدل بيست" الرياض.. حدث يبرز البيئة التنافسية للمملكة على خارطة الفن العالمي

خطوة جديدة تثبت قدرة السعودية على تنظيم أهم المناسبات رياضيًا وثقافيًا وفنيًا

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
870

أعطى تنظيم مهرجان "مدل بيست" في الرياض للمرة الثانية على التوالي، والذي يُعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط، دلالة قوية على قوة البيئة الجاذبة والتنافسية التي تُشكلها السعودية على خارطة الفن العالمي.

وأثبتت المملكة قدرتها العالية على تنظيم أهم المناسبات العالمية "رياضيًا، ثقافيًا، وفنيًا" وفق أعلى درجات الاحترافية، وفي هذا السياق، يبرز تنظيم مهرجان "مدل بيست" كخطوة مهمة على طريق جهود تعزيز جودة حياة السكّان.

ويمثل برنامج جودة الحياة محوراً مهمًا من محاور رؤية المملكة 2030، حيث نجح في فتح آفاق جديدة لقطاعات جودة الحياة، والتي تمسّ المواطنين بشكل مباشر، مثل الرياضة والثقافة والتراث والفنون والترفيه والترويح ونحوها.

وسعت المملكة، من خلال هذا البرنامج، إلى تنويع الفرص الترفيهية، مثل إعادة إطلاق قطاع السينما، وتنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المحلية والعالمية، مثل استضافة رالي دكار الدولي، وافتتاح عدد من المتاحف والمعارض الثقافية والمهرجانات الموسيقية.

وتمثّل المشاركة في "مدل بيست" فرصة مهمة لجميع مُحبي الموسيقى الإلكترونية وعروض الموسيقى الحيّة، واستضافة المملكة للمهرجان تعتبر ممكنًا هامًا لجميع المهتمين في هذا النوع من الفنون.

وأولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بمجال الفنون والموسيقى، حيث أسست هيئة الموسيقى في فبراير 2020مـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ٤١٤.

وتعمل الهيئة على إنشاء البنية التحتية للثقافة الموسيقية في المملكة التي ستساهم في تمكين الجميع من الحصول على فرصة تعلم الموسيقى، إلى جانب عملها على اكتشاف وتنمية وتمكين المواهب الموسيقية، وستركز على نشر الوعي بثقافة الموسيقى في المجتمع، وتأسيس قطاع يساهم في الاقتصاد المحلي؛ وذلك من خلال خلق فرص عمل لكلا الجنسين.

وتتطلع المملكة، عبر برنامج جودة الحياة، إلى مستقبل تعرف فيه المملكة بصوت موسيقاها الخاصة، حيث تعزز قوة الموسيقى الثقة في نفوس المجتمع وترابطه كنسيج واحد، والفخر بالتراث الموسيقي، ليتردد صداه حول العالم ويكون جسراً للتواصل عبر الثقافات المختلفة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,598
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,798
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,418

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة