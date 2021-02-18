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الرياض.. "تنمية النظيم والجنادرية" و"مكتب قرطبة" يطلقان 6 برامج تدريبية مجانية

تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات على أيام متفرقة

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، بالتعاون مع مكتب التعليم بقرطبة بالرياض، 6 برامج تدريبية متخصصة مجانية نتاجًا للاتفاقية الموقّعة بين الطرفين خلال الفترة القليلة الماضية.

وتستهدف البرامج الستة الطلبة وأولياء أمور الطلبة والمعلمين والمعلمات؛ حيث ستكون على أيام متفرقة؛ حيث قدّم "أحمد الفهد" برنامج "مهارات العرض والتأثير"، وقدّم طلال الذيابي برنامج "مهارات التواصل داخل منصة مدرستي" و"التعامل مع مشكلات التميز".

ويقدم سلطان العنزي برنامج "مهارات التفوق الدراسي" في 17/ 7/ 1442هـ، ويقدم ناصر المرواني برنامج "التهيئة النفسية للاختبارات" بتاريخ 3/ 8/ 1442هـ؛ فيما يقدم "إسماعيل آل مغيرة" برنامج "فن التعامل مع المراهقين" 10/ 8/ 1442هـ.

وسيكون الحضور لهذه البرامج عن طريق تطبيق zoom كما أن الحضور مجانًا.

جدير بالذكر أن الاتفاقية التي تُعد الأولى من نوعها من حيث التنسيق والتكامل بين مكتب تعليم ولجنة تنموية، تستهدف تدريب وتأهيل المستفيدين من التعليم عن بُعد من أولياء الأمور والطلاب وغيرهم على منصة مدرستي والمنصات التي تستخدم في التعليم والتدريب لصقل مهاراتهم الحياتية والدراسية، ومنها: منصة مدرستي، منصة مايكروسوفت تيمز، برنامج زووم، وغيرها، إضافة إلى بحث سبل التعاون في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.

يُشار إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم منذ العام ١٤٢٣هـ العديد من البرامج المتنوعة تشمل "المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها".

لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية النظيم

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الرياض.. "تنمية النظيم والجنادرية" و"مكتب قرطبة" يطلقان 6 برامج تدريبية مجانية
سبق

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، بالتعاون مع مكتب التعليم بقرطبة بالرياض، 6 برامج تدريبية متخصصة مجانية نتاجًا للاتفاقية الموقّعة بين الطرفين خلال الفترة القليلة الماضية.

وتستهدف البرامج الستة الطلبة وأولياء أمور الطلبة والمعلمين والمعلمات؛ حيث ستكون على أيام متفرقة؛ حيث قدّم "أحمد الفهد" برنامج "مهارات العرض والتأثير"، وقدّم طلال الذيابي برنامج "مهارات التواصل داخل منصة مدرستي" و"التعامل مع مشكلات التميز".

ويقدم سلطان العنزي برنامج "مهارات التفوق الدراسي" في 17/ 7/ 1442هـ، ويقدم ناصر المرواني برنامج "التهيئة النفسية للاختبارات" بتاريخ 3/ 8/ 1442هـ؛ فيما يقدم "إسماعيل آل مغيرة" برنامج "فن التعامل مع المراهقين" 10/ 8/ 1442هـ.

وسيكون الحضور لهذه البرامج عن طريق تطبيق zoom كما أن الحضور مجانًا.

جدير بالذكر أن الاتفاقية التي تُعد الأولى من نوعها من حيث التنسيق والتكامل بين مكتب تعليم ولجنة تنموية، تستهدف تدريب وتأهيل المستفيدين من التعليم عن بُعد من أولياء الأمور والطلاب وغيرهم على منصة مدرستي والمنصات التي تستخدم في التعليم والتدريب لصقل مهاراتهم الحياتية والدراسية، ومنها: منصة مدرستي، منصة مايكروسوفت تيمز، برنامج زووم، وغيرها، إضافة إلى بحث سبل التعاون في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.

يُشار إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم منذ العام ١٤٢٣هـ العديد من البرامج المتنوعة تشمل "المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها".

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
10:58 AM

الرياض.. "تنمية النظيم والجنادرية" و"مكتب قرطبة" يطلقان 6 برامج تدريبية مجانية

تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات على أيام متفرقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، بالتعاون مع مكتب التعليم بقرطبة بالرياض، 6 برامج تدريبية متخصصة مجانية نتاجًا للاتفاقية الموقّعة بين الطرفين خلال الفترة القليلة الماضية.

وتستهدف البرامج الستة الطلبة وأولياء أمور الطلبة والمعلمين والمعلمات؛ حيث ستكون على أيام متفرقة؛ حيث قدّم "أحمد الفهد" برنامج "مهارات العرض والتأثير"، وقدّم طلال الذيابي برنامج "مهارات التواصل داخل منصة مدرستي" و"التعامل مع مشكلات التميز".

ويقدم سلطان العنزي برنامج "مهارات التفوق الدراسي" في 17/ 7/ 1442هـ، ويقدم ناصر المرواني برنامج "التهيئة النفسية للاختبارات" بتاريخ 3/ 8/ 1442هـ؛ فيما يقدم "إسماعيل آل مغيرة" برنامج "فن التعامل مع المراهقين" 10/ 8/ 1442هـ.

وسيكون الحضور لهذه البرامج عن طريق تطبيق zoom كما أن الحضور مجانًا.

جدير بالذكر أن الاتفاقية التي تُعد الأولى من نوعها من حيث التنسيق والتكامل بين مكتب تعليم ولجنة تنموية، تستهدف تدريب وتأهيل المستفيدين من التعليم عن بُعد من أولياء الأمور والطلاب وغيرهم على منصة مدرستي والمنصات التي تستخدم في التعليم والتدريب لصقل مهاراتهم الحياتية والدراسية، ومنها: منصة مدرستي، منصة مايكروسوفت تيمز، برنامج زووم، وغيرها، إضافة إلى بحث سبل التعاون في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.

يُشار إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية، مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم منذ العام ١٤٢٣هـ العديد من البرامج المتنوعة تشمل "المسارات التعليمية والتربوية والأسرية والثقافية والاقتصادية وغيرها".

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