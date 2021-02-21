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مسلسل نزيف دماء "بلغازي الداير" مستمر.. حادث جديد يصرع شخصًا ويصيب 3 آخرين

تتكرر به الحوادث المرورية ولم تتم إنارته بالكامل رغم مروره بمنعطفات جبلية خطرة

لقي شخص مصرعه في حادث مروري مروع على طريق الداير بلغازي شرق جازان وباشرت الأجهزة الأمنية والمعنية موقع الحادث.

وكان الحادث قد نتجت عنه وفاة وثلاث إصابات بليغة ومنها لمحتجزين داخل المركبة، فيما تم إنقاذهم ونقلهم للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

يُشار إلى أن ذلك الطريق تتكرر به الحوادث المرورية، ولم تتم إنارته بالكامل وهو يمر بمنعطفات جبلية خطرة.

حادث مروري حادث مروع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مسلسل نزيف دماء "بلغازي الداير" مستمر.. حادث جديد يصرع شخصًا ويصيب 3 آخرين
سبق

لقي شخص مصرعه في حادث مروري مروع على طريق الداير بلغازي شرق جازان وباشرت الأجهزة الأمنية والمعنية موقع الحادث.

وكان الحادث قد نتجت عنه وفاة وثلاث إصابات بليغة ومنها لمحتجزين داخل المركبة، فيما تم إنقاذهم ونقلهم للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

يُشار إلى أن ذلك الطريق تتكرر به الحوادث المرورية، ولم تتم إنارته بالكامل وهو يمر بمنعطفات جبلية خطرة.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
12:31 AM

مسلسل نزيف دماء "بلغازي الداير" مستمر.. حادث جديد يصرع شخصًا ويصيب 3 آخرين

تتكرر به الحوادث المرورية ولم تتم إنارته بالكامل رغم مروره بمنعطفات جبلية خطرة

A A A
محمد المواسي - جازان
1
1,415

لقي شخص مصرعه في حادث مروري مروع على طريق الداير بلغازي شرق جازان وباشرت الأجهزة الأمنية والمعنية موقع الحادث.

وكان الحادث قد نتجت عنه وفاة وثلاث إصابات بليغة ومنها لمحتجزين داخل المركبة، فيما تم إنقاذهم ونقلهم للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.

يُشار إلى أن ذلك الطريق تتكرر به الحوادث المرورية، ولم تتم إنارته بالكامل وهو يمر بمنعطفات جبلية خطرة.

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