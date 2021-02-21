لقي شخص مصرعه في حادث مروري مروع على طريق الداير بلغازي شرق جازان وباشرت الأجهزة الأمنية والمعنية موقع الحادث. وكان الحادث قد نتجت عنه وفاة وثلاث إصابات بليغة ومنها لمحتجزين داخل المركبة، فيما تم إنقاذهم ونقلهم للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات النظامية. يُشار إلى أن ذلك الطريق تتكرر به الحوادث المرورية، ولم تتم إنارته بالكامل وهو يمر بمنعطفات جبلية خطرة.

مسلسل نزيف دماء "بلغازي الداير" مستمر.. حادث جديد يصرع شخصًا ويصيب 3 آخرين محمد المواسي سبق 2021-02-21 لقي شخص مصرعه في حادث مروري مروع على طريق الداير بلغازي شرق جازان وباشرت الأجهزة الأمنية والمعنية موقع الحادث.



وكان الحادث قد نتجت عنه وفاة وثلاث إصابات بليغة ومنها لمحتجزين داخل المركبة، فيما تم إنقاذهم ونقلهم للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.



يُشار إلى أن ذلك الطريق تتكرر به الحوادث المرورية، ولم تتم إنارته بالكامل وهو يمر بمنعطفات جبلية خطرة.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442 12:31 AM

مسلسل نزيف دماء "بلغازي الداير" مستمر.. حادث جديد يصرع شخصًا ويصيب 3 آخرين تتكرر به الحوادث المرورية ولم تتم إنارته بالكامل رغم مروره بمنعطفات جبلية خطرة





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لقي شخص مصرعه في حادث مروري مروع على طريق الداير بلغازي شرق جازان وباشرت الأجهزة الأمنية والمعنية موقع الحادث.



وكان الحادث قد نتجت عنه وفاة وثلاث إصابات بليغة ومنها لمحتجزين داخل المركبة، فيما تم إنقاذهم ونقلهم للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.



يُشار إلى أن ذلك الطريق تتكرر به الحوادث المرورية، ولم تتم إنارته بالكامل وهو يمر بمنعطفات جبلية خطرة.