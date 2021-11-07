"التعليم" تنشر جداول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية

في الأسبوع الحادي العاشر تبثّها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

نشرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويُعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع الحادي عشر، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.