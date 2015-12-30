كورونا في 5 دول.. بريطانيا تسجل عددًا قياسيًّا من الإصابات و1111 وفاة جديدة بالبرازيل و990 بالمكسيك

فرنسا تسجل 11395 إصابة جديدة و24 حالة بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، عن تسجيلها 58718 إصابة و1111 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "وصل العدد الإجمالي بذلك إلى نحو 7.6 ملايين إصابة و192681 حالة وفاة". وتحتل البرازيل حاليًا المرتبة الثانية عالميًّا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

بريطانيا:

حذّر مسؤولون في بريطانيا من أن الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة تُعتبر "مقلقة للغاية"؛ وذلك مع تسجيل عدد قياسي من الإصابات لليوم الثاني على التوالي.

فقد سجلت يوم الثلاثاء 53.135 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 414 حالة وفاة جديدة خلال 28 يومًا من الفحص الإيجابي للإصابة بكورونا.

ولم يتم الإبلاغ عن جميع البيانات بشكل كامل خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس)؛ مما أدى إلى تأخر وصول بعض البيانات؛ لكن هيئة الصحة العامة في إنجلترا قالت إن هذه الفترة شهدت "زيادة حقيقية".

وقال وزير الصحة مات هانكوك: إن خدمة الصحة الوطنية تُواجه "ضغوطًا غير مسبوقة".

فرنسا

أعلنت فرنسا عن تسجيل 11395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 2574041 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت كذلك 468 وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 64078 حالة.

المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك أمس الثلاثاء 12099 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و990 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و401529 والوفيات إلى 123845.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

الصين

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء أن البر الرئيسي الصيني سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وقالت اللجنة في بيان إن 17 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج؛ مضيفة أن الحالات المحلية السبع سجلت في إقليمي لياونينغ وهيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد والعاصمة بكين.

وأضافت أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين إلى 87027؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.