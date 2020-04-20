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إمارة مكة تعلن انطلاق أولى رحلات مغادرة الوافدين إلى بلدانهم غدًا

ضمن مبادرة تمكينهم من العودة إلى أوطانهم بشكل استثنائي

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن غداً الثلاثاء سيكون انطلاق أولى رحلات مغادرة الوافدين إلى بلدانهم من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

‏وأكدت "الإمارة" بأن ذلك ضمن مبادرة تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

إماة مكة مطارة الملك عبدالعزيز بجدة الفلبين مانيلا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة مكة تعلن انطلاق أولى رحلات مغادرة الوافدين إلى بلدانهم غدًا
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن غداً الثلاثاء سيكون انطلاق أولى رحلات مغادرة الوافدين إلى بلدانهم من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

‏وأكدت "الإمارة" بأن ذلك ضمن مبادرة تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:35 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:45 PM

إمارة مكة تعلن انطلاق أولى رحلات مغادرة الوافدين إلى بلدانهم غدًا

ضمن مبادرة تمكينهم من العودة إلى أوطانهم بشكل استثنائي

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متعب البقمي - جدة
0
1,671

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن غداً الثلاثاء سيكون انطلاق أولى رحلات مغادرة الوافدين إلى بلدانهم من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

‏وأكدت "الإمارة" بأن ذلك ضمن مبادرة تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

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