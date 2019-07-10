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من الأمم المتحدة.. الولايات المتحدة تتعهد بتمديد حظر الأسلحة على إيران

أكدت أنها دولة مزعزعة للاستقرار واستشهدت بحادثة الهجوم على أرامكو

تعهدت الولايات المتحدة في الأمم المتحدة باستخدام جميع الأدوات اللازمة والممكنة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت يوم أمس الخميس، إن إيران دولة مزعزعة للاستقرار وسلوكها في المنطقة والعالم يدل على ذلك، مشيرة إلى حادثة الهجوم على شركة أرامكو السعودية.

وأكدت الولايات المتحدة إن المجتمع الدولي يتفهم مخاطر السماح لإيران بامتلاك الأسلحة على أمن منطقة الشرق الأوسط والعالم، محذرة من تبعات عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران حيث ستقوم طهران بنقل الأسلحة إلى وكلائها في العراق واليمن وسوريا.

الأمم المتحدة إيران الولايات المتحدة الأمريكية

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من الأمم المتحدة.. الولايات المتحدة تتعهد بتمديد حظر الأسلحة على إيران
سبق

تعهدت الولايات المتحدة في الأمم المتحدة باستخدام جميع الأدوات اللازمة والممكنة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت يوم أمس الخميس، إن إيران دولة مزعزعة للاستقرار وسلوكها في المنطقة والعالم يدل على ذلك، مشيرة إلى حادثة الهجوم على شركة أرامكو السعودية.

وأكدت الولايات المتحدة إن المجتمع الدولي يتفهم مخاطر السماح لإيران بامتلاك الأسلحة على أمن منطقة الشرق الأوسط والعالم، محذرة من تبعات عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران حيث ستقوم طهران بنقل الأسلحة إلى وكلائها في العراق واليمن وسوريا.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
12:51 AM

من الأمم المتحدة.. الولايات المتحدة تتعهد بتمديد حظر الأسلحة على إيران

أكدت أنها دولة مزعزعة للاستقرار واستشهدت بحادثة الهجوم على أرامكو

A A A
خالد علي - جدة
1
383

تعهدت الولايات المتحدة في الأمم المتحدة باستخدام جميع الأدوات اللازمة والممكنة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت يوم أمس الخميس، إن إيران دولة مزعزعة للاستقرار وسلوكها في المنطقة والعالم يدل على ذلك، مشيرة إلى حادثة الهجوم على شركة أرامكو السعودية.

وأكدت الولايات المتحدة إن المجتمع الدولي يتفهم مخاطر السماح لإيران بامتلاك الأسلحة على أمن منطقة الشرق الأوسط والعالم، محذرة من تبعات عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران حيث ستقوم طهران بنقل الأسلحة إلى وكلائها في العراق واليمن وسوريا.

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