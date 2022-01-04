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قبيل الاجتماع المرتقب.. أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 79.11 دولارًا

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير زادت 0.14%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء في ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" الذي ينعقد في وقت لاحق اليوم؛ إذ من المقرر أن يحدد سياسة الإنتاج في فبراير.

وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن المجموعة قد تلتزم بسياستها لإنتاج النفط الحالية خلال الاجتماع.

وفي الوقت نفسه، لا تزال السلالة "أوميكرون" تضغط على مستويات الطلب العالمي على الوقود؛ إذ تم إلغاء نحو 4 آلاف رحلة جوية على مستوى العالم يوم الأحد.

ومن جانبه، قال "تماس فارج" المسؤول لدى شركة "بي في إم" PVM للسمسرة في قطاع النفط في تصريحات لوكالة "رويترز": معدلات الإصابة بالفيروس في ارتفاع عالميًّا، كما أن مزيدًا من القيود يتم تطبيقها في العديد من الدول، إلى جانب معاناة قطاع النقل الجوي، ومع ذلك أكد أن عام 2021 أظهَرَ أن الحرب ضد "كورونا" يمكن الفوز بها على الرغم من أن الطريق نحو ذلك يضم تقلبات غير متوقعة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.16% أو 0.13 دولار إلى 79.11 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.14% أو 0.11 دولار عند 76.19 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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قبيل الاجتماع المرتقب.. أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 79.11 دولارًا
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء في ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" الذي ينعقد في وقت لاحق اليوم؛ إذ من المقرر أن يحدد سياسة الإنتاج في فبراير.

وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن المجموعة قد تلتزم بسياستها لإنتاج النفط الحالية خلال الاجتماع.

وفي الوقت نفسه، لا تزال السلالة "أوميكرون" تضغط على مستويات الطلب العالمي على الوقود؛ إذ تم إلغاء نحو 4 آلاف رحلة جوية على مستوى العالم يوم الأحد.

ومن جانبه، قال "تماس فارج" المسؤول لدى شركة "بي في إم" PVM للسمسرة في قطاع النفط في تصريحات لوكالة "رويترز": معدلات الإصابة بالفيروس في ارتفاع عالميًّا، كما أن مزيدًا من القيود يتم تطبيقها في العديد من الدول، إلى جانب معاناة قطاع النقل الجوي، ومع ذلك أكد أن عام 2021 أظهَرَ أن الحرب ضد "كورونا" يمكن الفوز بها على الرغم من أن الطريق نحو ذلك يضم تقلبات غير متوقعة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.16% أو 0.13 دولار إلى 79.11 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.14% أو 0.11 دولار عند 76.19 دولارًا للبرميل.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:34 AM

قبيل الاجتماع المرتقب.. أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 79.11 دولارًا

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير زادت 0.14%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء في ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" الذي ينعقد في وقت لاحق اليوم؛ إذ من المقرر أن يحدد سياسة الإنتاج في فبراير.

وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن المجموعة قد تلتزم بسياستها لإنتاج النفط الحالية خلال الاجتماع.

وفي الوقت نفسه، لا تزال السلالة "أوميكرون" تضغط على مستويات الطلب العالمي على الوقود؛ إذ تم إلغاء نحو 4 آلاف رحلة جوية على مستوى العالم يوم الأحد.

ومن جانبه، قال "تماس فارج" المسؤول لدى شركة "بي في إم" PVM للسمسرة في قطاع النفط في تصريحات لوكالة "رويترز": معدلات الإصابة بالفيروس في ارتفاع عالميًّا، كما أن مزيدًا من القيود يتم تطبيقها في العديد من الدول، إلى جانب معاناة قطاع النقل الجوي، ومع ذلك أكد أن عام 2021 أظهَرَ أن الحرب ضد "كورونا" يمكن الفوز بها على الرغم من أن الطريق نحو ذلك يضم تقلبات غير متوقعة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.16% أو 0.13 دولار إلى 79.11 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.14% أو 0.11 دولار عند 76.19 دولارًا للبرميل.

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