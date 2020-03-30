النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في "كلنا مسؤول".. النيابة توضِّح: ثلاث فِرق تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات في وسائل التواصل

كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة ماجد الدسيماني آلية ضبط المخالفات للأنظمة، التي يجري تداول مقاطع فيديو لها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "كلنا مسؤول"، الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، وتعرضه قناة السعودية عند الخامسة عصرًا، ويعاد عند الثامنة على قناة SBC يوميًّا، أنه لدى النيابة ثلاث فِرق عمل، تعمل على مدار الساعة لرصد الجرائم المعلوماتية، والتعامل معها وفق الأنظمة، هي: (فريق تقني، وفريق فني، وفريق إجرائي)، بإشراف مباشر من وكيل النيابة. ويجري تحليل المقاطع، واتخاذ اللازم حيالها، سواء بصدور أمر القبض أو الاستدعاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيروس كورونا الجديد كلنا مسؤول النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في "كلنا مسؤول".. النيابة توضِّح: ثلاث فِرق تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات في وسائل التواصل
سبق

كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة ماجد الدسيماني آلية ضبط المخالفات للأنظمة، التي يجري تداول مقاطع فيديو لها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "كلنا مسؤول"، الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، وتعرضه قناة السعودية عند الخامسة عصرًا، ويعاد عند الثامنة على قناة SBC يوميًّا، أنه لدى النيابة ثلاث فِرق عمل، تعمل على مدار الساعة لرصد الجرائم المعلوماتية، والتعامل معها وفق الأنظمة، هي: (فريق تقني، وفريق فني، وفريق إجرائي)، بإشراف مباشر من وكيل النيابة. ويجري تحليل المقاطع، واتخاذ اللازم حيالها، سواء بصدور أمر القبض أو الاستدعاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:38 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:33 AM

في "كلنا مسؤول".. النيابة توضِّح: ثلاث فِرق تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات في وسائل التواصل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
6,414

كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة ماجد الدسيماني آلية ضبط المخالفات للأنظمة، التي يجري تداول مقاطع فيديو لها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال استضافته في برنامج "كلنا مسؤول"، الذي يقدمه الزميل خالد العقيلي، وتعرضه قناة السعودية عند الخامسة عصرًا، ويعاد عند الثامنة على قناة SBC يوميًّا، أنه لدى النيابة ثلاث فِرق عمل، تعمل على مدار الساعة لرصد الجرائم المعلوماتية، والتعامل معها وفق الأنظمة، هي: (فريق تقني، وفريق فني، وفريق إجرائي)، بإشراف مباشر من وكيل النيابة. ويجري تحليل المقاطع، واتخاذ اللازم حيالها، سواء بصدور أمر القبض أو الاستدعاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,332
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,771

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة