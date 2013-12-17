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شاهد.. أشقاء يتنازلون عن جزء من مزرعتهم لتوسعة طريق بتيماء خدمة لجارهم

في بادرة نبل وشهامة تعالج ضيق التخطيط القديم للشارع وتسمح بحركة سيارة

في بادرة نبل وشهامة، بادر مواطنون -أشقاء- بمحافظة تيماء، بالتنازل عن جزء من مزرعتهم لتوسعة أحد الشوارع لخدمة جارهم.

وأوضح المواطن لافي الأمعط -أحد أبناء الأمعط السهلي العنزي- لـ"سبق"، أنهم قد أقدموا على هذه المبادرة خدمة لجارهم الذي يستحق منهم كل التقدير، مبيناً أن سبب ضيق الشارع أن التخطيط القديم للشارع كان 4 أمتار فقط .

وأشار إلى أنه عند إبلاغ أخيه الأكبر "عطاالله"، رحب بهذه البادرة ووافق على الفور، والآن بعد التوسعة سهلت حركة السيارة لجارنا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أشقاء يتنازلون عن جزء من مزرعتهم لتوسعة طريق بتيماء خدمة لجارهم
سبق

في بادرة نبل وشهامة، بادر مواطنون -أشقاء- بمحافظة تيماء، بالتنازل عن جزء من مزرعتهم لتوسعة أحد الشوارع لخدمة جارهم.

وأوضح المواطن لافي الأمعط -أحد أبناء الأمعط السهلي العنزي- لـ"سبق"، أنهم قد أقدموا على هذه المبادرة خدمة لجارهم الذي يستحق منهم كل التقدير، مبيناً أن سبب ضيق الشارع أن التخطيط القديم للشارع كان 4 أمتار فقط .

وأشار إلى أنه عند إبلاغ أخيه الأكبر "عطاالله"، رحب بهذه البادرة ووافق على الفور، والآن بعد التوسعة سهلت حركة السيارة لجارنا.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
04:04 PM

شاهد.. أشقاء يتنازلون عن جزء من مزرعتهم لتوسعة طريق بتيماء خدمة لجارهم

في بادرة نبل وشهامة تعالج ضيق التخطيط القديم للشارع وتسمح بحركة سيارة

A A A
بدر الجبل - تيماء
4
9,229

في بادرة نبل وشهامة، بادر مواطنون -أشقاء- بمحافظة تيماء، بالتنازل عن جزء من مزرعتهم لتوسعة أحد الشوارع لخدمة جارهم.

وأوضح المواطن لافي الأمعط -أحد أبناء الأمعط السهلي العنزي- لـ"سبق"، أنهم قد أقدموا على هذه المبادرة خدمة لجارهم الذي يستحق منهم كل التقدير، مبيناً أن سبب ضيق الشارع أن التخطيط القديم للشارع كان 4 أمتار فقط .

وأشار إلى أنه عند إبلاغ أخيه الأكبر "عطاالله"، رحب بهذه البادرة ووافق على الفور، والآن بعد التوسعة سهلت حركة السيارة لجارنا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,621
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,812
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,483
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,420

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