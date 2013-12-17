شاهد.. أشقاء يتنازلون عن جزء من مزرعتهم لتوسعة طريق بتيماء خدمة لجارهم

في بادرة نبل وشهامة تعالج ضيق التخطيط القديم للشارع وتسمح بحركة سيارة

في بادرة نبل وشهامة، بادر مواطنون -أشقاء- بمحافظة تيماء، بالتنازل عن جزء من مزرعتهم لتوسعة أحد الشوارع لخدمة جارهم.

وأوضح المواطن لافي الأمعط -أحد أبناء الأمعط السهلي العنزي- لـ"سبق"، أنهم قد أقدموا على هذه المبادرة خدمة لجارهم الذي يستحق منهم كل التقدير، مبيناً أن سبب ضيق الشارع أن التخطيط القديم للشارع كان 4 أمتار فقط .

وأشار إلى أنه عند إبلاغ أخيه الأكبر "عطاالله"، رحب بهذه البادرة ووافق على الفور، والآن بعد التوسعة سهلت حركة السيارة لجارنا.