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سلطنة عمان تعلن 102 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلي للحالات في السلطنة ارتفع لـ1716

أعلنت وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، تسجيل (102) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩؛ منها (33) حالة لعمانيين، و(69) حالة لغير عمانيين.

وقالت الوزارة: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (1716) حالة وعدد الوفيات ثمان (8) حالات.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان تعلن 102 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، تسجيل (102) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩؛ منها (33) حالة لعمانيين، و(69) حالة لغير عمانيين.

وقالت الوزارة: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (1716) حالة وعدد الوفيات ثمان (8) حالات.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
10:04 AM

سلطنة عمان تعلن 102 إصابة جديدة بكورونا

العدد الكلي للحالات في السلطنة ارتفع لـ1716

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، تسجيل (102) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩؛ منها (33) حالة لعمانيين، و(69) حالة لغير عمانيين.

وقالت الوزارة: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (1716) حالة وعدد الوفيات ثمان (8) حالات.

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