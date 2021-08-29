النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منتخب فيتنام يصل الرياض.. استعداداً للقاء الأخضر مساء الخميس

وصلت، اليوم السبت، بعثة منتخب فيتنام إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي الخميس المقبل في مستهل المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان في استقبال البعثة عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها.

ويحتضن ملعب "مرسول بارك" بالرياض مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الفيتنامي.

يذكر أن "الأخضر" يحل في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات اليابان، أستراليا، الصين عمان وفيتنام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
منتخب فيتنام يصل الرياض.. استعداداً للقاء الأخضر مساء الخميس
سبق

وصلت، اليوم السبت، بعثة منتخب فيتنام إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي الخميس المقبل في مستهل المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان في استقبال البعثة عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها.

ويحتضن ملعب "مرسول بارك" بالرياض مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الفيتنامي.

يذكر أن "الأخضر" يحل في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات اليابان، أستراليا، الصين عمان وفيتنام.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
04:26 PM

منتخب فيتنام يصل الرياض.. استعداداً للقاء الأخضر مساء الخميس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,121

وصلت، اليوم السبت، بعثة منتخب فيتنام إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي الخميس المقبل في مستهل المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكان في استقبال البعثة عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها.

ويحتضن ملعب "مرسول بارك" بالرياض مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الفيتنامي.

يذكر أن "الأخضر" يحل في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات اليابان، أستراليا، الصين عمان وفيتنام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,115
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة