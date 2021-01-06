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"مدني مكة" يحذر من تغيّرات جوية تستمر حتى 10 مساء

"الأرصاد" نبّهت لسحب ممطرة على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبه المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والطائف، وميسان والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة العاشرة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" يحذر من تغيّرات جوية تستمر حتى 10 مساء
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبه المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والطائف، وميسان والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة العاشرة مساء.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
05:20 PM

"مدني مكة" يحذر من تغيّرات جوية تستمر حتى 10 مساء

"الأرصاد" نبّهت لسحب ممطرة على عدد من المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,714

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبه المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والطائف، وميسان والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة العاشرة مساء.

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