فلسطين تسجل 1340 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 900 حالة إيجابية في المغرب

778 إصابة في الأردن.. و513 في لبنان

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 وفاة و1340 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1989 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 936 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 934007.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14290، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 907607.

فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 824697 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 801526 حالة شفاء بعد تسجيل 428 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10727 حالة.

وفي السياق ذاته، سجّلت لبنان 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 624743 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 594955 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8333 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

أما تونس فسجلت 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 707.190 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24890 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411690 وتسجيل حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 2450.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية اليوم: إنه تم أيضًا تسجيل 56 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 408601، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99.24 %.