النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة الخدمات الطبية برالي حائل 2020 تحدد مهامها ومواقعها

جهّزت القوى البشرية والطبية والإسعافية وعياداتها الميدانية والإجراءات الوقائية

حددت لجنة الخدمات الطبية والإسعافية برالي حائل الدولي 2020، اليوم، القوى البشرية الطبية والإسعافية، ومواقع التمركز، وسيارات الإسعاف والسيارات المساندة، والعيادات الميدانية والتجهيزات المطلوبة لطائرتي الإخلاء الطبي.

وتم كذلك تحديد آلية فحص كورونا للمشاركين من متسابقين ومنظمين وفِرَق صيانة وإعلاميين، وتطبيق كل الاحترازات والبرتوكولات الطبية المقررة من وزارة الصحة والاتحاد السعودي خلال فترة إقامة الرالي في جميع المواقع.

جاء ذلك إثر اجتماع اللجنة برئاسة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيا، مع فريق من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ممثلًا في مدير الرالي ومساعدة ومساعد المدير الطبي لرالي حائل الدولي، في مقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل.

لجنة الخدمات الطبية والإسعافية رالي حائل الدولي 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لجنة الخدمات الطبية برالي حائل 2020 تحدد مهامها ومواقعها
سبق

حددت لجنة الخدمات الطبية والإسعافية برالي حائل الدولي 2020، اليوم، القوى البشرية الطبية والإسعافية، ومواقع التمركز، وسيارات الإسعاف والسيارات المساندة، والعيادات الميدانية والتجهيزات المطلوبة لطائرتي الإخلاء الطبي.

وتم كذلك تحديد آلية فحص كورونا للمشاركين من متسابقين ومنظمين وفِرَق صيانة وإعلاميين، وتطبيق كل الاحترازات والبرتوكولات الطبية المقررة من وزارة الصحة والاتحاد السعودي خلال فترة إقامة الرالي في جميع المواقع.

جاء ذلك إثر اجتماع اللجنة برئاسة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيا، مع فريق من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ممثلًا في مدير الرالي ومساعدة ومساعد المدير الطبي لرالي حائل الدولي، في مقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
12:00 PM

لجنة الخدمات الطبية برالي حائل 2020 تحدد مهامها ومواقعها

جهّزت القوى البشرية والطبية والإسعافية وعياداتها الميدانية والإجراءات الوقائية

A A A
خالد السليمي - حائل
0
68

حددت لجنة الخدمات الطبية والإسعافية برالي حائل الدولي 2020، اليوم، القوى البشرية الطبية والإسعافية، ومواقع التمركز، وسيارات الإسعاف والسيارات المساندة، والعيادات الميدانية والتجهيزات المطلوبة لطائرتي الإخلاء الطبي.

وتم كذلك تحديد آلية فحص كورونا للمشاركين من متسابقين ومنظمين وفِرَق صيانة وإعلاميين، وتطبيق كل الاحترازات والبرتوكولات الطبية المقررة من وزارة الصحة والاتحاد السعودي خلال فترة إقامة الرالي في جميع المواقع.

جاء ذلك إثر اجتماع اللجنة برئاسة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيا، مع فريق من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ممثلًا في مدير الرالي ومساعدة ومساعد المدير الطبي لرالي حائل الدولي، في مقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,225
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,785
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,536

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة