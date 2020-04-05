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"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

"المدني" دعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البَرَد وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار متوسطة إلى غزيرة منطقة الباحة

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البَرَد وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
12:45 PM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

"المدني" دعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتساقط البَرَد وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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