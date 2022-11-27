النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 29 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

موجة باردة تتهيّأ للمناطق.. "المسند" كاشفاً خريطتها: هذه مواعيد وصولها

قال: تستمر حالة الاستقرار بأرجاء البلاد وتنشط الرياح بأجزاءٍ من الشرقية

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، موجة باردة (نسبياً)، مشيراً إلى أنها قد تصل لأجواء المناطق الشمالية والغربية الخميس المقبل، وتصل الوسطى الجمعة، و #الشرقية السبت.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": تستمر حالة الاستقرار على أرجاء البلاد، عدا أجزاءٍ من مرتفعات السروات في #عسير #جازان، ومتوقع أن تنشط الرياح الشمالية على أجزاءٍ من #الشرقية.

وتابع: درجة الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم على عموم البلاد.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي عسير وجازان، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، ومرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موجة باردة تتهيّأ للمناطق.. "المسند" كاشفاً خريطتها: هذه مواعيد وصولها
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، موجة باردة (نسبياً)، مشيراً إلى أنها قد تصل لأجواء المناطق الشمالية والغربية الخميس المقبل، وتصل الوسطى الجمعة، و #الشرقية السبت.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": تستمر حالة الاستقرار على أرجاء البلاد، عدا أجزاءٍ من مرتفعات السروات في #عسير #جازان، ومتوقع أن تنشط الرياح الشمالية على أجزاءٍ من #الشرقية.

وتابع: درجة الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم على عموم البلاد.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي عسير وجازان، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، ومرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
11:00 AM

موجة باردة تتهيّأ للمناطق.. "المسند" كاشفاً خريطتها: هذه مواعيد وصولها

قال: تستمر حالة الاستقرار بأرجاء البلاد وتنشط الرياح بأجزاءٍ من الشرقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
13,076

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، موجة باردة (نسبياً)، مشيراً إلى أنها قد تصل لأجواء المناطق الشمالية والغربية الخميس المقبل، وتصل الوسطى الجمعة، و #الشرقية السبت.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": تستمر حالة الاستقرار على أرجاء البلاد، عدا أجزاءٍ من مرتفعات السروات في #عسير #جازان، ومتوقع أن تنشط الرياح الشمالية على أجزاءٍ من #الشرقية.

وتابع: درجة الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم على عموم البلاد.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي عسير وجازان، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، ومرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرّمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,885
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,380
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,245
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,290

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة