حالة سحب رعدية ورياح نشطة تؤثر على 10 محافظات بنجران والباحة

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى مساء اليوم

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تشكّل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ5 مساءً.

كما نبّه المركز اليوم من تكوّن سحب رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.